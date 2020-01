Rien n'est fait. Au terme d'une première manche disputée dans des conditions parfaites et sur une neige verglacée qui aura piégé certains favoris (Ford et Nestvold-Haugen), ils sont encore nombreux (seize en moins d'une seconde) à pouvoir prétendre à s'imposer sur ce géant d'Adelboden, ce samedi. Mais c'est bien Luca di Aliprandini qui aura l'honneur de refermer le portillon dans la seconde manche, qui débutera à 13h30.

D'un engagement de tous les instants et d'une grande justesse sur le haut de parcours, l'Italien a devancé de 0"04 son inattendu compatriote Giovanni Borsotti, parti avec le dossard n°53. Le Suisse Loïc Meillard (+ 0''11) et le Français Mathieu Faivre et le Canadien Erik Read (+ 0''13) ont complété le top 5. Henrik Kristoffersen (10e, + 0''45) et Alexis Pinturault (11e,+ 0''51) se sont placés en embuscade.

Une lutte très ouverte pour le podium

Personne n'aura vraiment réussi la manche parfaite mais Di Aliprandini n'aura même pas eu besoin de ça. Il aura suffi à l'Italien de lâcher les chevaux, dans son style si atypique de "full-attaquant", souvent à la limite mais toujours aussi juste et rapide. Auteur d'un haut de parcours supersonique (-0''29 au premier inter), le Clesiani n'a jamais relâché et bien lui a pris. Jamais monté sur un podium en Coupe du monde (4e comme meilleur résultat à … Adelboden l'an dernier), l'Italien aura cette fois une bonne chance d'y parvenir.

Mais il devra se méfier. Avec une qualification qui s'est jouée à moins de deux secondes et pas de dix-sept skieurs en moins d'une seconde, la porte sera largement ouverte à de grosses remontées en seconde manche. On pense notamment à Cyprien Sarrazin, seulement 23e (+ 1''31) de cette première manche mais vainqueur de la seconde à Alta Badia et Beaver Creek cette saison. 19e à 1''20 de Di Aliprandini, Thibaut Favrot aussi rêvera à une grosse remontée. Tous placés, Victor Muffat-Jeandet (13e, + 0''74), Alexis Pinturault (10e, + 0''51) et surtout Mathieu Faivre (3e,+ 0''13) peuvent eux légitiment rêver du podium. Voir mieux. Quoi qu'il en soit, ça promet un sacré suspense en deuxième manche.