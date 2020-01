La régularité a de nouveau fini par payer. Géantiste le plus régulier depuis un an, Zan Kranjec s'est offert ce samedi le deuxième succès de sa carrière en remportant la "Mecque" des géants, à Adelboden. Sur la Chuenisbärgli, le Slovène n'a gagné aucune des deux manches mai, là encore, sa régularité a fait la différence. Il devance finalement le surprenant Croate Filip Zubcic (+ 0''29) alors que le Français Victor Muffat-Jeandet et Henrik Kristoffersen (+ 0''64) complètent le podium. Profitant de la contreperformance d'Alexis Pinturault (10e), le Norvégien s'empare du même coup de la tête du général de la Coupe du monde.

Kranjec récompensé

On attendait un grand géant, on n'aura pas été déçu. Après une première manche d'une densité inouïe (la qualification s'est jouée à 1''43 du leader !) marquées de vraies surprises (Giovanni Borsotti 2e, Erik Read 4e), la deuxième a offert une magnifique lutte pour la victoire. Seulement 15e de la première manche, Victor Muffat-Jeandet a pourtant cru pouvoir aller décrocher la 2e victoire de sa carrière, après le combiné de Wengen, en Suisse déjà. D'abord seul, puis accompagné d'Henrik Kristoffersen. Toujours autant en confiance en géant, le Norvégien a résisté de justesse au Français dans le mur final pour se hisser en tête provisoire aux côtés du Tricolore. Mais les deux hommes n'ont pas tenu face aux skieurs venus des Balkans.

C'est d'abord l'étonnant Filip Zubcic qui s'est interposé aux rêves du duo franco-norvégien, lui qui n'avait jamais fait mieux que 7e en géant jusqu'ici. Mais lui non plus n'y a pas cru longtemps. A force d'être toujours présent aux avant-postes en géant, Zan Kranjec méritait d'avoir son succès. Il est allé le chercher avant talent. Le Slovène aura vraiment été énorme dans la pente, sur la partie haute du tracé et dans un mur final qui aura piégé bon nombre de skieurs. Kranjec aussi est passé tout près de la sortie. Tout près seulement. Mais rien ne semblait pouvoir l'empêcher d'ouvrir son compteur cette saison et de s'emparer du dossard rouge de leader de la spécialité.

Mauvaise opération pour PInturault

Côte Français, Victor Muffat-Jeandet sauve clairement la journée. Evidemment, avec trois Tricolores dans le top 10, impossible de parler de journée ratée pour les Bleus. Mais plutôt de journée frustrante. Qualifiés pour la seconde manche, Thibaut Favrot et Cyprien Sarrazin sont tous les deux partis à la faute. Alors qu'il était placé à l'issue de la première manche (4e), Mathieu Faivre est passé à côté de sa deuxième et doit se contenter de la 8e place (+ 1''01). Une performance légèrement meilleure et surtout moins pénalisante que celle d'Alexis Pinturault.

En retrait lors des deux manches (11e puis 12e), le skieur de Courchevel n'a pris que la 10e place (+ 1''21), loin de ses ambitions. Loin surtout de ses adversaires directes pour le gros globe de cristal. Leader du général de la Coupe du monde à l'entame du géant, le Français (501 pts) n'est désormais plus que 3e, dépassé par Henrik Kristoffersen (531 pts), nouveau leader, mais aussi par Aleksander Aamodt Kilde (219 pts), excellent 5e à Adelboden. Légèrement malade, le Tricolore a laissé passer une belle opportunité ce samedi. Qu'à cela ne tienne : il y en a une autre dès dimanche, avec le slalom.