Les journées se suivent et ne se ressemblent pas pour les Français. Après deux en deux jours d’Alexis Pinturault, le week-end d’Adelboden s’est terminé bien moins correctement. Alors qu’ils s’occupaient les première et deuxième places à l’issue de la première manche, Clément Noël (8e) et Victor Muffat-Jeandet (26e) sont passés à côté lors du second tracé et laissent le succès à Marco Schwarz. Vainqueur du premier slalom de sa carrière, l'Autrichien devance l’Allemand Linus Strasser (+ 0''14) et le Britannique Dave Ryding (+ 0''15). Il en profite pour s’emparer des commandes du classement de la spécialité.