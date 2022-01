1552 points : Sur les bases d’une saison à la Bode Miller

Depuis le début de la saison, Marco Odermatt a inscrit 480 points en géant mais aussi 219 en Super-G et 126 en descente. Son départ canon pousse évidemment à se demander jusqu’où cette saison 2022 pourrait le conduire en terme de points. On s’est donc amusé à calculer son score théorique en fin d’année, s’il poursuivait sur ce rythme, à savoir 36,5 points par descente, 54,75 par Super-G et donc 96 par géant.

Le Suisse atteindrait alors la marque impressionnante de 1552 points ! S’il on est loin du record de 2000 points d’Hermann Maier en 2000, il s’agirait tout de même du meilleur total pour un skieur - hors Marcel Hirscher période 2016-2018 - depuis Bode Miller en 2005.

Surtout, avec ce rythme, Marco Odermatt inscrirait 768 points en géant et établirait une nouvelle marque de référence en Coupe du monde, depuis l’instauration du système actuel de points en 1992-1993. Meilleur scoreur jusqu’ici dans la discipline, Marcel Hirscher s’était arrêté à 766 en 2016. Et l’Autrichien avait alors bénéficié de 11 épreuves en géants quand il n’y en aura que 8 cette saison. C’est dire la performance folle du Suisse...

480 points sur 500 possibles en géant, du jamais vu depuis 43 ans !

Avec quatre victoires et une 2e place sur les cinq premiers géants, Marco Odermatt réalise tout simplement le meilleur début de saison dans la discipline depuis 43 ans ! En 1979, Ingemar Stenmark avait réussi l’exploit de remporter les dix géants de l’année, ce qui inclue, forcément, les cinq premiers disputés. Mais le début de saison du Suisse reste malgré tout le deuxième meilleur départ en géant de toute l’histoire.

Le Suisse Marco Odermatt à l'entrée du mur final d'Adelboden, face au public Crédit: Getty Images

Plusieurs skieurs, on l’a dit, ont gagné 4 des premiers géants de la saison mais personne - même Stenmar - n’a réussi à accrocher la 2e place du seul géant non remporté. Jusqu’ici, le meilleur "quintuplé non gagnant" était à mettre à l’honneur de Marcel Hirscher et de Ted Ligety. L’Autrichien et l’Américain avaient tous deux réussi à prendre la 3e place de leur seule défaite, en 2015 et 2018 pour Hirscher et en 2013 pour Ligety. Les voilà effacés des tablettes !

Une seconde de moyenne mise à la concurrence par géant

Vainqueur de quatre des cinq géants, deuxième du seul qu’il n’a pas gagné, Marco Odermatt est au-dessus de la concurrence, c’est incontestable. Il est même très largement au-dessus de ses principaux rivaux. Il aurait pu gagner à chaque fois, sans écraser la concurrence, mais ce n’est pas du tout le cas. Lorsque l’on cumule les retards de ses cinq principaux adversaires en géant cette saison, on se rend compte que tous perdent en moyenne une seconde par course, à l’exception de Manuel Feller, qui se situe juste sous cette barre. Non, la domination du Suisse est écrasante et, pour l’heure, elle ne souffre d’aucune contestation. Il y a lui et les autres.

Place Nom Nationalité Ecart total Ecart moyen 1 Marco Odermatt Suisse 2 Manuel Feller Autriche + 4''51 + 0''90 3 Alexis Pinturault France + 5''25 + 1''05 4 Henrik Kristoffersen Norvège + 5''48 + 1''09 5 Justin Murisier Suisse + 6''90 + 1''38 6 Mathieu Faivre France + 7''56 + 1''51

376 pts d’avance après Adelboden, du jamais-vu depuis plus de 15 ans !

Après son succès sur la Chuenisbärgli, Marco Odermatt compte donc 376 points d’avance au classement général de la Coupe du monde sur son dauphin, le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde. Une marge qui semble déjà invraisemblable, juste à la lecture, mais qui l’est encore plus lorsque l’on se rend compte que personne n’a compté une telle avance ces 15 dernières années à ce stade de la saison !

La plus grosse avance d’un leader sur son dauphin depuis 2007 était, sans surprise, une nouvelle fois l’œuvre de Marcel Hirscher, qui possédait 355 points d’avance sur Henrik Kristoffersen (après 19 épreuves toutefois). Sur sa route au gros globe, Alexis Pinturault n’en comptabilisait ainsi que 115 d’avance sur Aleksander Aamodt Kilde l’an dernier.

Petit globe et titre olympique, c'est presque mathématique

Sauf blessure, cette domination lui assure déjà le petit globe du géant, avec 219 points d’avance sur Manuel Feller à trois courses du terme (et donc 300 points maximum à glaner), en attendant le gros globe où son avance doit pouvoir lui permettre de voir venir.

Mais Marco Odermatt pensera d’abord aux Jeux Olympiques, où sa polyvalence peut lui permettre de jouer quatre médailles (descente, Super-G, géant et combiné). Il sera l’homme à battre en géant, vu sa saison. Ça tombe bien : trois des quatre derniers champions olympiques avaient réalisé un gros début de saison et avaient fini avec le globe de la spécialité.

Marco Odermatt porté en triomphe par le staff et les skieurs suisses après son succès à Adelboden en janvier 2022 qui met fin à 14 ans de disette des Helvètes sur la Chuenisbärgli Crédit: Getty Images

5e skieur de l’histoire seulement à remporter 4 des 5 premiers géants

Vainqueur à Sölden et à Val d’Isère, Marco Odermatt a manqué la passe de trois sur le premier géant d’Alta Badia, avant de conquérier la Gran Risa le lendemain et donc de s’imposer ce samedi à Adelboden. Le voilà avec quatre victoires lors des cinq premiers géants de la saison, un accomplissement que très peu de skieurs ont réussi. Après, dans toute l’histoire de la Coupe du monde de ski alpin, ils ne sont que 32 à avoir gagné quatre géants en carrière. Le Suisse, lui, vient de le faire sur les cinq premières épreuves de la saison…

Une performance qu’ont par exemple accompli l’Américain Ted Ligety en 2013 et bien évidemment Marcel Hirscher, en 2015 et 2018. Mais il ne faut pas se leurrer… Gagner 4 des 5 premiers géants est un exploit rarissime. En plus de ces trois hommes, seuls deux autres skieurs ont réussi pareille performance : Jean-Claude Killy en 1967 (dans une saison à 5 géants) et Ingemar Stenmark en 1979, 1980 et 1981. Excusez du peu…

Odermatt fait presque toujours mouche en course

Depuis le début de la saison, Marco Odermatt a pris le départ de 12 des 16 courses de la saison. Un chiffre qui prouve bien sa polyvalence, mais là n’est pas le point principal. Sur ces 12 épreuves, le Suisse en a gagné 5, pour 3 deuxièmes places et un total de 8 podiums et 10 Tops 10. Une constance folle au meilleur niveau. On se rend compte qu’Odermatt gagne pratiquement la moitié des courses qu’il dispute (42%) et, plus impressionnant encore, qu’il monte sur le podium 75% du temps ! Cette régularité lui permet de compter désormais 845 points au classement général.

Marco Odermatt peut bander ses biceps : il est le boss de la Coupe du monde cette saison, au 8 janvier 2022 à Adelboden, où il a encore gagné en géant Crédit: Getty Images

En 12 épreuves disputées, cela fait une moyenne par course de 70,4 points, ce qui le situe en moyenne à la 2,5e place des épreuves, si cette place existait (80pts pour la 2e place et 60pts pour la 3e place). S’il ne battra pas le record en la matière détenu par Marcel Hirscher (80 en 2017-2018), il pourra s’offrir un autre record. En terme de moyenne de points pure, Odermatt tourne en effet à 52,8 pts par épreuve, un chiffre supérieur à la meilleure marque sur une saison que détient pour l’heure l’Autriche Hermann Maier (50). Historique on vous dit.

