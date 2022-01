Il n'y a rien à faire. Même si la pression de viser un premier succès en terre suisse n'a pas fait trembler Marco Odermatt, vainqueur ce samedi du mythique géant d'Adelboden. Injouable depuis le début de la saison dans la discipline, le Suisse a parfaitement géré une seconde manche par ailleurs de toute beauté pour devancer l'Autrichien Manuel Feller (+ 0"48) et s'offrir son 4e géant de la saison en cinq courses. Une domination qui lui permet aussi de creuser l'écart au général de la Coupe du monde.

Tenant du titre, Alexis Pinturault complète le podium (3e, + 0"54) et symbolise la belle performance d'ensemble des Tricolores, avec Mathieu Faivre et Cyprien Sarrazin dans le top 10.

Après Sölden, Val d'Isère et Alta Badia, il aura donc triomphé à Adelboden. Chez lui, en Suisse, là où aucun Helvète ne s'était imposé depuis 2008 et le succès de Marc Berthod. Mais Marco Odermatt est au-dessus du lot depuis le début de la saison et le changement d'année n'a pas changé la hiérarchie en géant. En tête à l'issue de la première manche, une situation dont il va finir par être habitué, le Suisse était pourtant loin d'avoir course gagnée. La faute aux écarts resserrés entre les quatre premiers mais, surtout, au tracé de la seconde manche, dessinée par l'entraineur français.

Petit globe de géant quasi assuré pour Odermatt

Piégeux par moments avec notamment ces deux passages de route, il a offert un spectacle de toute beauté mais tous les skieurs n'en ont pas profité. Cela a été le cas par exemple de Mathieu Faivre, coupable d'une grosse faute d'intérieur sur le haut. Malgré cela, le Français s'offre son meilleur résultat de l'hiver avec une 5e place (+ 1''89). Manuel Feller, lui, s'y est régalé. A l'attaque comme à son habitude, parfois à la limite mais engagé à 200%, l'Autrichien a découpé la Chuenisbärgli (meilleur chrono de la 2e manche avec 0''69 d'avance !) pour signer l'une des meilleures manches de sa carrière. Suffisant pour gagner trois places et même dépasser Pinturault. Mais pas pour inquiéter Odermatt. Cette saison, c'est impossible.

Parti avec plus d'une seconde de marge sur Feller, le Suisse n'a pas signé une manche parfaite, notamment dans le mur final où il a parfois semblé tout proche de la sortie de piste, mais sa confiance actuelle, sa sérénité, son ski posé mais engagé a suffi pour s'offrir une 9e victoire en carrière. La quatrième de l'hiver dans la discipline, en cinq géants. Et il a pris la deuxième place du seul qu'il n'a pas gagné… Avec 480 points sur 500 possibles, 219 points d'avance sur son dauphin et seulement trois géants restants, Odermatt a quasi déjà gagné le petit globe de la spécialité. Et avec 376 points d'avance sur Kilde au général de la Coupe du monde, il a aussi une main sur le gros globe. Et nous ne sommes qu'à la mi-saison…

Premier top 10 depuis deux ans pour Sarrazin

S'il faudra encore attendre pour retrouver une victoire française, les Tricolores ont été au niveau à Adelboden. Retrouvé par rapport au week-end catastrophique d'Alta Badia, Alexis Pinturault n'a pas pu lutter avec Odermatt mais le skieur de Courchevel s'est rassuré avec une belle 3e place (+ 0''54), son deuxième podium de l'hiver. Il n'y a pas vraiment de regret à avoir pour le Tricolore à qui il a sans doute manqué un peu de confiance pour aller plus haut. Constat similaire, à son échelle, pour Thibaut Favrot, bien plus saignant en seconde manche pour accrocher une belle 13e place (+ 3''92). Mais la belle performance française est surtout venue de Cyprien Sarrazin, excellent 10e (+ 2''88), son premier top 10 depuis plus de deux ans. Décidément, les Bleus aiment bien Adelboden.

