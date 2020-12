Le slalom est de retour en coup du monde, et il nous réserve déjà des surprises. C'est l'Italien Alex Vinatzer qui s'est révélé le plus rapide de la première manche. Le Transalpin a été le seul à créer des écarts. Il a trois dixièmes d'avance sur une meute de coureurs menée par le Suisse Daniel Yule au sein de laquelle Henrik Kristoffersen (5e + 0"40) Alexis Pinturault (6e , + 0"42) et Victor Muffat-Jeandet (+0"49) sont en bonne position.