Le début d'exercice 2020-2021 de Pinturault a ceci de paradoxal qu'il est d'une régularité sans faille mais qu'un seul podium (une victoire donc) est venu le magnifier. C'était sur le géant parallèle de Lech, une discipline qu'il exécrait l'an dernier. Paradoxal encore. Une quatrième place, deux cinquièmes pendant que Braathen, Zubcic et Odermatt se régalaient de succès. Sa chance ? Que ses adversaires, du moins ceux que l'on attendait au général car il ne faut pas écarter trop vite Marco Odermatt, peinaient à briller en ce début de saison. C'était vrai pour Kilde jusqu'à ce weekend, ça l'est toujours pour Kritoffersen.

C'est bien simple, ni l'un ni l'autre du duo norvégien ne l'ont devancé dans un classement cette saison. Que ce soit en parallèle, en géant et plus étonnant pour le second, en super-G. "C'était une belle reprise d'une certaine manière. Je me suis bien adapté, il m'a manqué quelques petites choses pour chercher des petits centièmes. Ça reste de très belles places, il faut construire là-dessus, positiver", apprécie Pinturault qui sait que ces points en vitesse seront primordiaux cette année alors que le combiné n'est pas au programme. "Je ne vais pas plus m'orienter sur le Super-G, je vais rester sur ce que j'ai fait l'an dernier", nuance-t-il cependant.