Deux ans après, Henrik Kristoffersen est enfin de retour. Sixième à l’issue du premier tracé, le Norvégien s’est montré le plus solide lors de la seconde manche pour remporter ce dimanche le premier géant d’Alta Badia, deux ans après son dernier succès dans la discipline, ici-même. Sur la Gran Risa, le champion du monde de la discipline 2019 a devancé le Suisse Marco Odermatt (+ 0’’31) et l’Autrichien Feller (+ 0’’37) pour s’offrir son premier succès de la saison, le 24e de sa carrière. Bien placés au terme de la première manche, Alexis Pinturault (15e) et Mathieu Faivre (16e) se sont complètement ratés, sur le tracé pourtant dessiné par le coach tricolore.

Ad

Pas de succès mais une belle opération pour Odermatt

Alta Badia Pas de rythme, une faute et Pinturault signe son pire résultat en deux ans : sa 2e manche en vidéo IL Y A 32 MINUTES

En 2019, il avait remporté un géant amputé du haut du tracé. Cette fois, Henrik Kristoffersen pourra dire qu’il va vraiment conquis la Gran Risa. On avait senti les prémices d’un retour à Val d’Isère (5e) mais, cette fois, le Norvégien a tout bien fait. Placé à l’issue de la première manche (6e), le vainqueur du globe de la spécialité en 2020 a tout lâché en seconde, sur un tracé plus technique et piégeux que le matin. Parti avec un engagement total, Kristoffersen a su s’adapter au terrain tout au long de sa manche, se montrant précis au niveau des lignes, attaquant lorsqu’il fallait mais relâchant aussi lorsque cela était nécessaire. Une tactique nécessaire pour éviter des fautes qui se payaient très chères, comme l’ont constaté River Radamus (6e) ou Filip Zubcic (9e). Et cette tactique a payé.

Marco Odermatt, placé à l'issue du 1er run, lors du géant d'Alta Badia Crédit: Getty Images

S’il n’a évidemment pas rivalisé sur le temps de la manche avec le feu follet autrichien Patrick Feurstein, auteur d’une sensationnelle remontée (de 27e à 4e), Kristoffersen a été le seul des dix premiers du matin à finit à moins d’une seconde l’Autrichien. Malgré une petite faute sur le bas, cela a suffi au Norvégien pour enfin s’imposer en géant, deux ans après sa saison 2019-2020 folle qui l’avait vu s’imposer à Alta Badia en décembre avant d’être champion du monde et de gagner le globe de la spécialité. Même Marco Odermatt, invaincu en géant depuis le début de la saison, n’a rien pu faire. Un peu émoussé visiblement, le Suisse a tout même assuré une solide 2e place, devant l’Autrichien Manuel Feller, pour prendre de précieux points dans la course au petit globe mais, surtout, au classement général de la Coupe du monde. Surtout avec le gros raté des Tricolores et de Pinturault.

Jour sans pour les Français

Dans un jour sans, clairement pas dans le rythme que ce soit en première manche comme en seconde, incapable de mettre l’intensité dont il a l’habitude et coupable d’une petite faute à mi-pente, Alexis Pinturault n’a pas pu faire mieux qu’une décevante 15e place, son pire résultat en géant depuis février 2020 à Naeba. Il n’était même pas sorti du top 5 depuis ! Le voici désormais repoussé à 139 points d’Odermatt au classement du géant et 312 points au général. Un gouffre. Mais le skieur de Courchevel a du mal en ce début de saison, avec un seul podium en trois géants, sa pire série depuis décembre 2020, et on l’avait vite compris sur la Gran Risa. En revanche, Mathieu Faivre espérait vraiment mieux.

Pas de rythme, une faute et Pinturault signe son pire résultat en deux ans : sa 2e manche en vidéo

En tête de la première manche après un run exceptionnel, le Niçois avait tout pour aller décrocher une 3e victoire en Coupe du monde. Ou, au minimum, un podium qu’il avait toujours accroché après avoir dominé le tracé matinal. Mais il n’en a rien été. Pas du tout dans le bon tempo, crispé, le Français n’a jamais su libérer ses skis comme il en est pourtant capable. Et, sans faire de faute, il a chuté au 16e rang (+ 1’’26), une performance très décevante malheureusement dans la lignée de son début de saison où il ne cesse de gâcher ses premières manches en seconde. Troisième et dernier Français qualifié, Thibaut Favrot n’a lui non plus pas réussi à skier à son niveau, avec une 23e place (+ 1’’88). Un dimanche à oublier pour le ski français. Heureusement, le géant revient à Alta Badia dès lundi. Pour la revanche des Bleus ?

Alta Badia Deux ans après, Kristoffersen a de nouveau conquis la Gran Risa IL Y A UNE HEURE