Bansko : Le super-G messieurs annulé à cause de la neige

Sixième épreuve de la discipline cette saison en Coupe du monde, la course devait débuter à 11h45. Elle a du être annulée en raison de fortes chutes de neige qui ont rendu la piste Marc-Girardelli impraticable, a-t-il été précisé.

Le prochain super-G est programmé à Kvitfjell (Norvège) le 3 mars et la FIS a d'ores et déjà annoncé que cette course, tout comme celle de Garmisch annulée avant les Mondiaux, ne seront pas reprises dans le calendrier d'ici la fin de la saison. La course au petit globe de de la spécialité est totalement ouverte, avec quatre compétiteurs séparés par neuf points seulement, l'Autrichien Kriechmayr étant en tête.

Un slalom géant est encore prévu dimanche à Bansko, où s'est disputé vendredi un combiné, remporté par le Français Alexis Pinturault.

(Avec AFP)