Hirscher a perdu la bataille de Bansko, mais il a (encore) gagné la guerre du géant

Marcel Hirscher voulait sa revanche des Mondiaux mais Henrik Kristoffersen était encore trop fort. Comme à Äre, le Norvégien s'est imposé sur le géant de Bansko, en Bulgarie, signant sa 1re victoire de la saison en Coupe du monde. Il devance de justesse l'Autrichien (+ 0''04) qui se console en glanant son 6e petit globe de la spécialité. Comme aux Mondiaux, c'est un Français qui complète le podium avec la 3e place de Thomas Fanara, juste devant Alexis Pinturault (4e).

Décidément, les Mondiaux auront fait un bien fou à Henrik Kristoffersen. Alors qu'il n'avait pas gagné de la saison, le Norvégien vient de s'imposer deux fois de suite en géant. Soit deux fois plus que dans toute le reste de sa carrière. Mais jamais il n'a semblé aussi sûr de son ski dans la discipline. Deuxième de la première manche (+ 0''22), il savait qu'il allait devoir sortir une manche de folie pou renverser le métronome Autrichien. Et il l'a fait.

14e podium pour Fanara

Très juste dans ses déclenchements, précis sous la porte et relâchant très vite pour créer un maximum de vitesse, Kristoffersen a signé le quatrième temps de la manche, suffisant pour mettre le skieur d'Annaberg sous pression. Et ce dernier a fini par craquer. Inhabituellement hésitant dans le premier mur, étant à deux reprises trop bas sur la ligne, Hirscher a certes fait jeu égal ensuite avec le Norvégien mais ça n'a pas suffi pour l'emporter. L'Autrichien s'en contentera malgré tout puisque ce résultat lui suffit pour remporter officiellement son 6e globe de géant, lui qui a déjà cette saison celui du slalom.

Les globes, les Français n'y pensaient pas mais ils rêvaient tous de podium. Et c'est Thomas Fanara, qui vit sa dernière saison, qui est allé le décrocher derrière les deux géants (+ 0''39). Cinquième du premier tracé, le vétéran de 37 ans a signé une deuxième manche fantastique (2e temps derrière Nestvold-Haugen) pour gagner les deux places nécessaires à un 14e podium en Coupe du monde. Il en prive ainsi le médaillé de bronze des derniers Mondiaux, Alexis Pinturault (4e, + 0''49), trop timides dans ses intentions en seconde manche. Les deux autres Tricolores qualifiés pour le deuxième acte, Victor Muffat-Jeandet et Mathieu Faivre, n'ont eux pas brillé avec respectivement la 15e (+ 2''70) et la 13e place (+ 2''50).