On n’arrête plus Mathieu Faivre ! Double champion du monde en Italie, le Français a pris les commandes du géant de Bansko. Parti en deuxième position, le Niçois a été virevoltant. Sans doute libéré psychologiquement par ses triomphes à Cortina d’Ampezzo, il a été beaucoup plus agressif que la majorité de ses concurrents sur le haut du parcours bulgare.