Stefan Luitz disqualifié de sa victoire au géant, Marcel Hirscher empoche sa 65e victoire

Pas de pitié pour Stefan Luitz. Le skieur allemand, vainqueur du géant de Beaver Creek début décembre, a été disqualifié pour avoir utilisé de l'oxygène entre les deux manches, une pratique désormais interdite par le règlement antidopage, a annoncé la Fédération internationale de ski jeudi.

"Le panel FIS a pris acte de la violation par Luitz du règlement interdisant l'utilisation de matériel scientifique et médical en inhalant de l'oxygène supplémentaire entre les deux manches", écrit dans un communiqué la Fédération, qui indique que Luitz ne risque aucune autre sanction que sa disqualification et donc la perte des points, du trophée et de la prime.

Luitz avait remporté dans le Colorado le premier géant de sa carrière de retour de plusieurs mois de blessure.

Vidéo - Luitz a décroché la lune face à Hirscher : revivez sa course victorieuse 01:58

65e victoire pour Hirscher

La victoire revient ainsi à l'Autrichien Marcel Hirscher, déjà largement en tête du classement du gros globe, avec ce 65e succès en Coupe du monde. Le Norvégien Henrik Kristoffersen, initialement 4e, en profite pour monter sur le podium derrière le Suisse Thomas Tumler.

Vidéo - Avant de s'incliner face à Luitz, Hirscher avait mis fin à l'épopée de Tumler : sa 2nde manche 02:15

La découverte de l'utilisation d'oxygène par Luitz avait occasionné en décembre une véritable cacophonie dans le milieu du ski alpin: l'interdiction de l'inhalation d'oxygène en compétition figure bien dans le règlement antidopage de la FIS depuis deux ans, mais pas dans le Code de l'Agence mondiale antidopage (AMA), que les Allemands affirment avoir suivi par erreur.

L'ajout de ce point dans le règlement antidopage par la FIS est un impair selon plusieurs experts de l'antidopage (il pourrait être dans le règlement médical par exemple), qui pensent que la situation peut poser des problèmes juridiques. Stefan Luitz dispose de 21 jours pour faire appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).