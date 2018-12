Super-G de Beaver Creek : Max Franz double la mise et prend les commandes de la Coupe du monde

Coup double pour Max Franz. Vainqueur de la première descente de la saison à Lake Louise, la semaine dernière, l'Autrichien a cette fois signé son premier succès de la saison en super-G, à Beaver Creek. Sur une piste amputée de sa partie haute, et enneigée à souhaits, le skieur de Klagenfurt a signé une copie pleine de maîtrise sur la Birds of Prey. Il a devancé sur le podium le surprenant Mauro Caviezel, 2e à +0"33 et un improbable trio composé d'Aksel Lund Svindal, Dominik Paris et Aleksander Aamodt Kilde. Les trois hommes ont bouclé leur course à +0"41 de Franz.

Rapide, tactique, et excellent sur le bas du tracé, plus favorable aux descendeurs, Franz a dominé toute la concurrence et surtout repris le dossard rouge de leader du classement générale de la Coupe du monde. En rouge lors de la descente vendredi, Franz n'aura passé qu'une course sans son bien. Un bien repris à son compatriote Vincent Kriechmayr. Septième de la course à +0"58 de Franz, le tenant du titre de ce Super-G n'a pu que limiter les dégâts sur le tracé américain.

Vidéo - Franz a volé sur le bas pour confirmer sa forme du moment 01:29

