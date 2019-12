Ford fait la loi à domicile. Déjà au rendez-vous à Sôlden (5e), l'Etatsunien a confirmé sa bonne forme du moment en dominant ce dimanche la première manche du géant de Beaver Creek. En parfait connaisseur de la piste, l'Orégonais s'est joué des conditions compliquées (neige, boruillard) pour devancer deux Norvégiens, Leif Kristian Nestvold-Haugen (+ 0''20) et Henrik Kristoffersen (+ 0''23). Le premier Français, Mathieu Faivre, occupe la 7e place.

.

Vidéo - Première manche plus que compliquée pour Pinturault... 01:47

Après son succès en ouverture à Sölden, Alexis Pinturault était très attendu ce dimanche. Mais le Français est complètement passé à côté de son sujet sur la Birds of Prey. Multipliant les fautes de précipitation, le skieur de Courchevel a fortement mis en danger ses chances de podium en ne prenant que la 16e place (+1''96). Loin derrière les autres Tricolores, Mathieu Favire (7e, +1''07) et Victor Muffat-Jeandet (9e, +1''18). Mais il fallait mieux être Américain pour briller sur cette première manche, avec Tommy Ford leader, Ted Ligety à la 4e place (+ 0''61) et même le Canadien Trevor Philp, 6e (+ 0''79) malgré son dossard 25.

.