Il n’y aura pas de deuxième descente à Beaver Creek. Au lendemain de la première descente remportée par Aleksander Kilde Aamodt, la dernière course du week-end prévue ce dimanche sur la Birds of Prey a été annulée. Le vent soufflait trop violemment sur la piste américaine. Le départ, prévu à 20h, a été repoussé à trois reprises (20h30, 21h et 21h30), le temps d’espérer un miracle qui n’est finalement pas venu. Eole ne s’est jamais calmé et la tournée nord-américaine prend donc fin sur une annulation.

Aleksander Kilde Aamodt est ainsi privé de la possibilité d’un triplé. Le Norvégien avait remporté le deuxième super-G de Beaver Creek (vendredi) ainsi que la descente du samedi. De manière globale, les spécialistes de la vitesse ne sont pas vernis. Le week-end dernier, deux des trois courses qui leur étaient dédiées à Lake Louise avaient déjà été annulées à cause de la météo. L’une d’entre elles (la descente) avait d’ailleurs été repositionné ce week-end à Beaver Creek. La FIS va donc devoir trouver une autre solution.

Cette histoire fait indirectement les affaires d’Alexis Pinturault, qui, non-spécialiste de la descente, avait zappé les deux épreuves de ce week-end pour rentrer plus tôt en Europe. Marco Odermatt, leader du général avec 221 points d’avance sur le Français, n’augmentera donc pas davantage sa marge avant le géant de Val d’Isère, samedi prochain.

