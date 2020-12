Il faudra patienter une journée de plus pour voir se disputer le Super G à Bormio (Italie). Initialement prévu ce lundi à 11h30, le départ de l'épreuve a dû être reporté à cause des chutes de neige rendant la piste impraticable. Alors que les précipitations ne devraient pas faiblir au cours de la journée, il était impossible de la décaler seulement de quelques heures. La météo avait déjà poussé les organisateurs à inverser le programme et planifier le Super-G ce lundi matin. Quant à la descente, les organisateurs l'ont programmée mercredi.