Quatorze ans plus tard, Bode Miller a enfin un successeur. Depuis sa victoire à Hinterstoder le 20 décembre 2006, aucun Étasunien n’était monté sur la plus haute marche du podium en super-G. L’attente a pris fin ce mardi, sur la mythique Stelvio de Bormio. En pleine confiance sur la piste italienne, meilleur temps des deux entraînements de descente, Ryan Cochran-Siegle a signé une véritable démonstration pour décrocher la première victoire de sa carrière. Seuls l’Autrichien Vincent Kriechmayr (+0”79) et le Norvégien Adrian Smiseth Sejersted (+0”94) ont terminé à moins d’une seconde.

Quatorze ans plus tard, Cochran-Siegle a succédé à "Bode" : son magnifique super-G

Dossard 8, le skieur du Vermont a été monstrueux d’engagement et de précision. Surtout sur le haut du tracé, au 2e intermédiaire, où il a repoussé Kriechmayr, qu’on pensait alors quasiment intouchable, à 1"11. Son succès n’est pas une surprise au regard de sa forme des derniers jours. Mais avant l’entame de la saison, peu auraient misé sur lui. Il n’avait encore jamais signé de top 10 en super-G avant sa 8e place à Val Gardena, le 18 décembre dernier, à la veille de son tout premier podium en carrière, une 2e place en descente.

Finalement surclassé par Cochran-Siegle, Kriechmayr avait pourtant livré une cope quasi-parfaite

Pinturault se classe 12e et premier Français

La visibilité était réduite et plus d’un skieur s’est retrouvé bridé sur cette piste verglacée. Dans ces conditions, Alexis Pinturault, qui restait sur cinq top 10 consécutifs en super-G, s’en est plutôt bien tiré avec son dossard 1. Le skieur de Courchevel s’est classé 12e (+1”78) et marque de nouveaux précieux points (22) dans la course au gros globe. Toujours leader, il conserve 75 points d’avance sur Aleksander Aamodt Kilde (4e ce mardi) et 100 sur Marco Odermatt (9e). Pour la quête du petit globe, le tenant du titre Mauro Caviezel conserve le dossard rouge grâce à sa 5e place.

Les Français, à la veille de la descente, ont signé leur moins bonne prestation collective depuis le début de l’hiver. En grande forme ces derniers temps, Nils Allègre s’attendait à bien mieux (19e à 2”03), tout comme Johan Clarey (29e à 2”52) et dans une moindre mesure Brice Roger (22e à 2”25). Pas de point pour Nicolas Raffort (39e) et Adrien Théaux (40e). Satisfaction en revanche pour Blaise Giezendanner (14e à 1”84 malgré son dossard 29) et Roy Piccard, auteur à 27 ans de son meilleur résultat en carrière (24e à 2”34).

