Loin d’écraser la course, Mayer a fait parler son expérience sur les mouvements de terrain - notamment le premier saut après quelques secondes de course qui aura causé la chute (sans gravité) de nombreux skieurs, à l’image des Français Nils Allegre et Valentin Giraud-Moine – et sa technique pour tailler les courbes au plus court. Un style qui lui a permis d’être plus juste après le Salto di San Pietro et de finir fort, pour devancer de justesse son compatriote. Avec une faible avance, certes, mais suffisante pour s’offrir le 10e succès de sa carrière en Coupe du monde, le 6e dans la discipline. De quoi en faire LE descendeur de l’année 2020, avec cette 3e victoire dans la discipline, plus que tout autre skieur.