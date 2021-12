Et de trois pour Aleksander Aamodt Kilde. Après ses succès à Beaver Creek et Val Gardena, le Norvégien a signé ce mercredi un 3e de succès de rang en super-G. Personne ne lui est arrivé à la cheville sur la piste de Bormio. Alors que le champion du monde Vincent Kriechmayr semblait bien parti pour s’imposer, Kilde, dossard 11, lui a ravi le meilleur temps pour 85 centièmes ! L’Autrichien s’est finalement classé 3e juste derrière son inattendu compatriote Raphaël Haaser (+0”72), dossard 26 et auteur de son premier podium à 24 ans.

C’est la 10e victoire en carrière pour Kilde, sa 4e de l’hiver et la première sur la Stelvio. Ce début de saison canon lui permet de prendre le dossard rouge de leader de la spécialité au détriment de Matthias Mayer, repoussé au-delà du top 10. Dossard 20, Matthieu Bailet a longtemps bataillé pour le podium malgré une faute à mi-parcours. Il se classe au 6e rang (+1”20) et signe son meilleur résultat de l’hiver. Même chose pour Blaise Giezendanner, très bon 9e avec son dossard 28 (+1”46).

