Mikaela Shiffrin remporte le super-G devant Tina Weirather

Et de trois pour Mikaela Shiffrin ! Déjà vainqueur dans la discipline à Lake Louise et Saint-Moritz, l'Américaine s'est offert son troisième Super-G de la saison, en trois disputés, en s'imposant ce dimanche à Cortina d'Ampezzo. Impressionnante dans la partie de glisse, la skieuse de Vail a devancé la Liechtensteinoise Tina Weirather (+ 0''16) et l'Autrichienne Tamara Tippler (+ 0''18) pour s'offrir son 11e succès de la saison. Déception pour la Française Romane Miradoli (17e, + 1''53) alors que l'Américaine Lindsey Vonn a bouclé son week-end de retour par une sortie de piste.

A ce rythme-là, la course au gros globe de cristal risque de devenir une autoroute annuelle pour Mikaela Shiffrin. Déjà globalement dominante en slalom et en géant, l'Américaine est en train de devenir la nouvelle terreur des Super-G chez les dames. Pour la troisième fois de la saison, l'Américaine a dompté la concurrence pour creuser l'écart (64pts d'avance) en tête de la Coupe du monde de la discipline. Heureusement qu'elle n'a pas participé à celui de Val Gardena… Car, à Cortina d'Ampezzo, elle a encore donné la leçon.

En route pour un sacre dès Maribor

Pourtant, le haut de parcours de l'Américaine avait laissé planer quelques doutes tant elle semblait sur la retenue. C'était pour mieux exploiter la partie technique. Tout de suite plus juste, plus engagée, très précise dans les trajectoires choisies, la skieuse de Vail est ressortie de cette section avec un maximum de vitesse. Idéal avant une partie de glisse parfaitement exploitée. Personne n'a su rivaliser avec l'Américaine sur le bas et c'est logiquement que Shiffrin s'est offerte une 11e victoire cette saison. Malgré le troisième podium en Super-G cette saison de Tina Weirather (+ 0''16). Malgré le premier de Tamara Tippler (+ 0''18) depuis quasi deux ans. A ce rythme, l'Américaine a de bonnes chances d'être sacrée au général dès le week-end de Maribor, les 1er et 2e février.

Avant le chef d'œuvre de Shiffrin, ce Super-G a d'abord été marqué par les nombreux abandons et pas des moindres. Tour à tour, Ilka Stuhec et Lara Gut-Behrami dans la partie technique, Lindsey Vonn sur un mouvement de terrain et surtout Ramona Siebenhofer et Michelle Gisin après quatre portes sont parties à la faute. Une hécatombe impressionnante dont n'ont pas su profiter les Françaises. Après le forfait de dernière minute de Tessa Worley, qui n'a pas pris le départ, on attendait beaucoup de Romane Miradoli, 5e en descente vendredi. Mais la Tricolore a souffert sur la partie de glisse pour ne prendre que la 22e place (+ 1''53), juste devant Jennifer Piot (27e, + 1''89).