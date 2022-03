Le gros globe pour Marco Odermatt. Le petit pour Aleksander Aamodt Kilde. La descente messieurs de Courchevel, première course des finales de coupe du monde, a couvert de cristal les deux meilleurs skieurs de l'hiver, chacun dans son domaine. Quatrième sur l'Éclipse ce mercredi, juste derrière son grand rival Beat Feuz, Kilde remporte pour la première fois de sa carrière le petit globe de descente. Le Norvégien ne peut en revanche mathématiquement plus revenir sur Odermatt au classement général. Deuxième de la descente derrière Vincent Kriechmayr, le Suisse remporte à 24 ans son tout premier gros globe et succède à Alexis Pinturault.

Avec 1459 points, et 359 d’avance sur Kilde avant les trois dernières courses de l’hiver, Odermatt ne peut plus être rejoint. Sa victoire au classement général ne faisait plus de doute depuis longtemps. Elle est désormais officielle. L’Helvète n’est pas passé loin de faire coup double ce mercredi. Dossard 9, il semblait en effet très bien parti pour signer la première victoire de sa carrière en descente lorsqu’il a relégué Beat Feuz, alors détenteur du meilleur temps, à 20 centièmes sur la ligne d'arrivée.

Mais c’était sans compter sur Vincent Kriechmayr, dossard 11. L’Autrichien a découpé la piste savoyarde de bas en haut pour finalement repousser Odermatt à 34 centièmes. Il s’offre, à 30 ans, sa 11e victoire sur le circuit, la 2e de l’hiver après Wengen.

Clarey seulement 17e

Le champion olympique Beat Feuz n’est pas passé très loin de remporter un 5e petit globe de descente consécutif. Pour cela, il aurait fallu a minima qu’un skieur s’intercale entre lui et Kilde. Mais ça n’a pas été le cas, le Suisse finissant 3e de cette descente à 54 centièmes de Kriechmayr et 30 centièmes devant Kilde (4e).

Seul Français qualifié pour cette finale de descente, Johan Clarey n’était pas dans un grand jour ce mercredi. Usé par une saison qui l’a vu terminer sur le podium de Kitzbühel et remporter la médaille d’argent aux JO, le Tignard a pris la 17e place à 2”74. S’agissait-il de la dernière course de sa carrière ? Le skieur de 41 ans n’a pas encore levé ce mystère.

