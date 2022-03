Ce dimanche, Tessa Worley se bat pour un deuxième petit globe du géant, sa discipline, celle dans laquelle elle figure dans le Top 3 historique au nombre de victoires (16). Avec cinq petits points de retard sur une Sara Hector que l'on dit diminuée par sa chute à Are, la Française de 32 ans ferait presque figure de favorite. Unidimensionnelle dans ses succès, la "Puce" du Grand Bornand pâtit, aux yeux du grand public, de sa spécialisation. Au contraire d'un Alexis Pinturault, elle n'a jamais été capable de jouer le général mais ses performances et sa régularité font d'elle l'une des meilleures géantistes de l'histoire. Ce qui lui garantit une place dans l'histoire du ski français et mondial.

Parlons chiffres d'abord. Tessa Worley pèse 16 succès en Coupe du monde, tous acquis en géant entre 2008, à 19 printemps seulement et 2022, à 32 ans. Dès le premier coup d'œil, on comprend que Worley, c'est avant tout une longévité exceptionnelle. Quatorze ans entre le premier et le dernier, à ce jour, succès, c'est une performance semblable à celle d'une Lindsey Vonn (2004-2018) par exemple. Ces 16 victoires la placent à hauteur d'Annemarie Moser-Pröll en géant, à quatre unités de la légende Vreni Schneider (20). Preuve que dans la discipline, Worley fait partie de l'élite.

Juste derrière Killy

Au classement franco-français, Worley arrive en quatrième position derrière les 34 succès d'Alexis Pinturault, les 22 de Carole Merle et les 18 de Killy, qu'elle pourrait d'ailleurs dépasser la saison prochaine. Jamais, elle n'a réussi à triompher dans une autre discipline, et pour cause elle s'est donnée corps et âme au géant. Elle fait bien quelques incursions en super-G (quatre Top 5 en carrière) mais elle a un fond de commerce et s'y tient.

Ce qui ne doit pas déprécier ses performances selon notre consultante Florence Masnada : "Quand tu connais l'exigence du géant qui est la discipline de base qui regroupe une grande partie des filles, toutes les meilleures skieuses en fait, c'est exceptionnel ce qu'elle fait". Il n'y a qu'à jeter un œil au classement de la discipline pour s'en convaincre : Shiffrin, Vlhova et Brignone, soit le trio de tête du général, figurent aussi dans le Top 6 en géant.

Respectée par le circuit, Worley a longtemps tenu le ski français à bout de bras. Double championne du monde de géant (2013 et 2017), elle compte donc aussi un petit globe dans sa collection. Une régularité qui souffle Florence Masnada : "Ce qui est fort, c'est qu'elle a souvent été toute seule en équipe de France. En ski, tu as besoin d'une émulation dans un groupe, explique-t-elle. En athlétisme, tu sais ce que tu vaux au 100m. En ski, tu ne peux pas savoir. Parfois tu as l'impression d'être bien et tu ne l'es pas. Tu as besoin de te comparer." Professionnelle jusqu'au bout, son niveau à 32 ans en est la preuve, Worley a duré et compte dix saisons avec au moins un succès en Coupe du monde.

Le manque d'une médaille olympique

"Ce qui manque c'est la médaille olympique, regrette Florence Masnada, elle-même bronzée en 1992. Elle aurait vraiment changé de dimension. La Coupe du monde, les titres mondiaux, ça n'égale pas une médaille olympique aux yeux du grand public qui n'est pas, dans sa grande majorité, spécialiste de ski." C'était l'objectif de Worley à Pékin, où elle était porte-drapeau, symbole de la reconnaissance du monde du sport. Objectif manqué avec son abandon en deuxième manche.

Reste que ce weekend, Tessa Worley pourrait inscrire un peu plus son nom dans l'histoire du ski. Double championne du monde et, peut-être, double vainqueure du petit globe de la spécialité, la Française ne serait plus très loin du titre très honorifique de meilleure géantiste de l'histoire. Rien que ça.

