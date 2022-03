Shiffrin assomme la concurrence et prend une option sur le globe. Dossard 2, la Coloradienne a éparpillé ses rivales après une première manche maîtrisée à la perfection, sur une piste ensoleillée du Roc de Fer, à Méribel. Le dossard jaune a collé plus de huit dixièmes à sa dauphine, Federica Brignone (0’’82). Toute proche de la Transalpine, Ragnhild Mowinckel a complété le podium de ce premier acte (0’’84).

Attendues au tournant, Tessa Worley (8e, 1’’60) et Sara Hector (13e, 2’’10) se sont ratées dans l'ensemble. Conséquence directe, le globe du géant est virtuellement entre les gants de Mikaela Shiffrin, sur une autre planète ce dimanche matin.

Crispée, Worley s’est loupée

On attendait un duo arbitré par Mikaela Shiffrin, et c’est finalement l’Américaine qui est sortie du chapeau pour s’offrir une marge énorme avant de refermer le portillon en seconde manche, sur les coups de midi. Sur une piste où les skieuses ont dû composer avec un jeu d’ombre et de lumière, l’Américaine, sans en faire trop, a repoussé ses plus proches poursuivantes, Federica Brignone (+ 0’’82) et Ragnhild Mowinckel (+ 0’’84) à plus de huit dixièmes. Distancée dans la lutte pour le globe de la spécialité, la skieuse de Vail a refait son retard, et s’est même propulsée virtuellement en tête, profitant des contre-performances de Tessa Worley et Sara Hector.

Partie avec le dossard 5, la skieuse du Grand-Bornand a voulu rendre une partition propre, à défaut d’y ajouter une pincée d’explosivité, nécessaire sur une neige accrochante. Huitième à l’arrivée (+ 1’’60), Worley pourra néanmoins se consoler devant l’envol raté de Sara Hector, 13e à cinq dixièmes de la Bornandine (+ 2’’10). Si la victoire semble presque impossible à saisir, Worley peut encore légitimement croire au podium. L'obtention d'un deuxième globe de cristal (après celui de 2017) passera par là.

