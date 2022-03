Champion(ne) ou légende… Peut-être faudrait-il penser plus souvent à différencier la performance sportive, qui permet de qualifier une saison d'exceptionnelle, d'une carrière de légende forcément faite de hauts et de bas. D'un côté vous avez Marco Odermatt qui domine son sujet comme peu avant lui, cette saison. De l'autre, vous avez Mikaela Shiffrin. Oui, l'Américaine ne menait plus la Coupe du monde depuis deux ans. Et pour cause, elle a vécu tant de traumatismes. Et pourtant, même en dessous de son niveau, l'Américaine est restée une championne. Et si tout se passe bien pour elle, nous allons encore célébrer un autre de ses accomplissements à Courchevel cette semaine, non des moindres.

56 points et quatre courses

Cinquante-six points, c'est ce qui sépare les deux duettistes, Mikaela Shiffrin et Petra Vlhova au classement général de la Coupe du monde. Avec moins de 400 points de retard, Federica Brignone et Sofia Goggia ne sont mathématiquement pas hors-jeu à quatre courses du dénouement de la Coupe du monde. Mais dans les faits, tout se jouera entre l'Américaine et la Slovaque, c'était écrit. Après son sacre de la saison dernière, Vlhova avait envie de se mesurer à la "vraie" Shiffrin, celle qui dispute aussi la vitesse pour viser le gros globe.

Pour Shiffrin, rien ne se passe tout à fait comme prévu depuis la fin de saison 2018-2019. C'est depuis son lit qu'elle avait pris son troisième sacre au classement général, qui en faisait l'égal de Vreni Schneider, Petra Kronberger et Janica Kostelic et qui l'a mettait à une longueur seulement de Lindsey Vonn, son modèle de compatriote. La rattraper serait une histoire d'une saison, deux dans le pire des cas, pensait-on. Nous voilà trois ans plus tard avec une Shiffrin plus proche de Vonn que jamais.

De 17 succès en 2018-2019 à 3 en 2020-2021

A vrai dire, la saison 2019/2020 aurait peut-être dû être celle du quadruplé pour la skieuse du Colorado.Quatre gros globes de suite, il n'y a eu qu'Annemarie Moser-Pröll (5 consécutifs, 6 au total) pour le réussir dans l'histoire. Kronberger et Vonn s'étant arrêtées à trois. Dans une saison tronquée par la crise naissante du Covid-19, Federica Brignone avait emporté la timbale pour 153 points sur Shiffrin. Mais cette dernière avait mis fin à sa saison bien plus tôt, disputant six courses de moins que sa rivale italienne (19 contre 25).

C'est le décès de son père, qui était tout à la fois son paternel donc mais aussi son entraîneur et son plus proche confident, début février, qui l'avait poussée à se retirer du circuit. Il lui avait fallu plusieurs mois pour être prête à revenir, mais pas à 100%. En 2020-2021, Shiffrin n'avait pas disputé la moindre course de vitesse. La reconstruction devrait (devait ?) prendre du temps et elle était en paix avec ça. Sa victoire en géant à Courchevel, là où se disputent les finales cette saison, avait fait la joie de tous et toutes. Deux autres avaient suivi en slalom. De 17 succès en 2018-2019, Shiffrin était passée à 6 puis 3 les deux saisons suivantes.

Le crève-coeur de Pékin

Sa reconstruction achevée, du moins le pensait-elle, la triple lauréate du gros globe a retrouvé de l'ambition cette saison, faisant du même coup son retour en vitesse. Elle n'est plus aussi à l'aise en descente mais ses trois podiums en super-G font la différence avec Vlhova. Et elle se préparait à un objectif plus grand encore, les Jeux Olympiques de Pékin où elle irait pour disputer toutes les disciplines pour briguer le plus de médailles possibles.

Ce fut un échec sur toute la ligne. Trois sorties dans les disciplines techniques, une 9e place pour meilleur résultat en super-G et surtout le constat qu'elle ne comprenait pas ce qu'il lui arrivait. Il y a eu des larmes et des confidences à vous déchirer le cœur quand elle a avoué avoir très envie de parler avec son papa.

Là voilà un mois plus tard proche d'un quatrième sacre qui en ferait donc l'égal d'une Lindsey Vonn qu'elle a admirée avant de l'affronter. Il faudra pour ce faire résister au retour d'une Petra Vlhova qui n'a pas dit son dernier mot, son succès en géant à Are, en est la preuve.

