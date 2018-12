Mikaela Shiffrin devance Viktoria Rebensburg et Tessa Worley sur le géant

Mikaela Shiffrin a encore frappé. L'Américaine a décroché sa sixième victoire de l'hiver (en dix courses) en dominant le slalom géant de Courchevel ce vendredi. Deuxième temps du premier run à huit centièmes de Viktoria Rebensburg, elle a finalement devancé l'Allemande de 14 centièmes au cumul des deux manches. Tessa Worley complète le podium (+0''33). De quoi "largement contenter" la Française, qui réussit ainsi son retour à la compétition dix-neuf jours après sa chute à Lake Louise.

Sa blessure (fissure du ménisque externe du genou droit) semble déjà de l'histoire ancienne. Incertaine jusqu'au bout quant à sa participation, Worley a finalement décidé de se lancer après un échauffement convaincant, deux jours seulement après son retour à l'entraînement. Elle a bien fait. Partie avec le dossard 1 en première manche, la double championne du monde a tout de suite été dans le ton en signant le 4e temps à onze centièmes de Rebensburg.

À une longueur de la barre des 50 victoires

Idéalement placée pour le podium (voire la victoire), la skieuse du Grand-Bornand a ensuite livré un second acte de bonne facture pour s'offrir son deuxième podium de l'hiver après sa victoire à Solden. C'est la troisième fois qu'elle monte sur la boîte à Courchevel, après une 3e place en 2012 et une 2e l'an dernier, où elle s'était inclinée face à Shiffrin, qui a donc conservé son titre.

Dans la course au petit globe (dont elle vise une 2e couronne), Worley se rapproche à 25 points de Federica Brignone, 4e sur la piste savoyarde après s'être imposée à Killington. Mais elle recule d'un rang puisque Shiffrin s'est intercalée entre l'Italienne et la Française. Troisième à Solden et 4e à Killington, la reine du ski alpin signe sa première victoire de la saison en géant. Toutes disciplines confondues, il s'agit de sa 49e victoire en carrière. Encore une, et elle égalera Alberto Tomba (50). Ce pourrait être le cas dès samedi, avec un slalom, toujours à Courchevel.

Meilleur temps du run final pour Mugnier

Il n'y avait que deux Françaises en seconde manche. Mais elles ont toutes terminé dans le top 10 puisqu'Adeline Mugnier a pris la 10e place (+1''39). Déjà en vue à Solden et Killington (12e), mais aussi lors du slalom parallèle de Saint-Moritz (11e), la skieuse des Gets a sorti une seconde manche de feu. Personne n'est allée plus vite qu'elle sur ce run final. Remontée de la 16e à la 10e place, elle s'est ainsi offert le 7e top 10 de sa carrière. Un début de saison constructif qui pourrait, pourquoi pas, à terme, la mener vers un premier podium.