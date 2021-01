Il y avait lui et les autres. Ultra régulier depuis le début de la saison, Sebastian Foss-Solevaag a enfin décroché le premier succès de sa carrière en dominant ce dimanche le slalom de Flachau, en Autriche. Meilleur temps des deux manches, et largement, le Norvégien a écrasé la concurrence et devance l’Autrichien Marco Schwarz (+ 0’’76) et le Français Alexis Pinturault (+ 0’’95), qui signe son premier podium dans la discipline depuis plus d’un an. Un résultat qui lui permet de s’envoler un peu plus en tête du général de la Coupe du monde.