On savait que ce week-end de Garmisch-Partenkirchen pouvait tout relancer dans la course au petit globe. Fort de son titre olympique décroché il y a deux semaines à Pékin, Clément Noël semblait avoir remis sa tête à l’endroit et pouvait espérer reprendre sa marche en avant. Mais ce destin était finalement celui du Norvégien Henrik Kristoffersen, vainqueur des deux slaloms et nouveau leader de la discipline. Et dire qu’il était encore derrière le Tricolore vendredi soir. Mais le Vosgien a lui connu le pire week-end possible. Non seulement il n’a pas gagné, mais il n’a pas terminé la moindre course.

Sur sa 2e manche, Noël a subi avant d'enfourcher

Le premier slalom était un signe annonciateur sur le niveau du Français à Garmisch. Un niveau très éloigné de celui des JO. Mais sa première manche, loin d’être digne d’un champion olympique (12e à 1’’18 de Tanguy Nef), pouvait encore le laisser croire à un podium auquel il n’a plus goûté en Coupe du monde depuis son succès à Val d’Isère, sur le premier slalom de la saison. Mais il aurait fallu pour cela que le Vosgien se lâche dans la seconde, ce qu’il n’a jamais réussi à faire.

Je pensais bien lâcher mais je n’ai pas pu aller plus loin

"Je n'ai pas trop d'explication sur pourquoi j'ai mal skié la deuxième manche, avouait-il alors. Je n'étais vraiment pas à l'aise du tout, je ne sais pas si c'est moi, ou mon matériel, je n'avais vraiment aucun feeling. Je pense que j'étais à peu près en forme, mais ici ce sont des sensations un peu opposées à ce qu'on a eu en Chine, et je n'ai pas réussi à m'adapter. Pourtant je savais que si je faisais mon ski correctement je pouvais vraiment faire une belle manche, mais dès la 3e porte j'étais à l'envers". Et le Tricolore a fini par enfourcher. Malheureusement pour lui, le pire était encore à venir. Car, samedi, il avait au moins terminé une manche. Ce dimanche, il n’aura été en piste qu’une dizaine de secondes.

Parti avec un engagement bien supérieur à celui de la veille, Noël semblait pourtant bien équilibré sur les premiers piquets. "Je ne suis pas si mal parti, j’étais assez prudent, mais j’avais une bonne accroche et des bonnes sensations, a-t-il précisé à Ski Chrono. Je savais que je pouvais accélérer par la suite, j’avais bien jaugé les sensations". Assurer dans le mur était une véritable tactique, à l’instar de ce qu’a pu réaliser Kristoffersen ce week-end. "J’ai préféré partir solide sur les appuis, précautionneux dans les lignes pour ne pas me faire avoir, c’est ce qu’il fallait faire. Et ensuite, dans ma tête, je pensais bien lâcher. Mais je n’ai pas pu aller plus loin…" Neuf piquets plus tard, une faute d’intérieur aura été fatale au Français.

De toute façon, la saison de Coupe du monde est ratée

"En une porte, je relâche un peu tôt, je saute et je me mets un "intérieur" la porte d’après, expliquait-il, un peu abattu. Je ne comprends pas trop. Ça va super vite, mais le problème c’est que ça m’arrive souvent". La 5e fois, pour être exact. Enfin, si on ne parle que des sorties de piste. Car ses fautes ne l’ont pas toujours empêché d’aller au bout de la manche. Mais ce week-end difficile a en revanche définitivement privé Clément Noël du petit globe, lui qui est désormais repoussé à 179 points de Kristoffersen.

"Après, j’ai envie de rester dans les sept mondiaux et, pour ça, il faut faire deux bonnes dernières courses, avoue le Français qui a rendez-vous à Flachau le 9 mars, avant de skier à domicile lors des finales à Courchevel-Méribel, le dimanche 20 mars. Ça pourrait faire une petite note positive mais, de toute façon, la saison de Coupe du monde est ratée". Même si 2022 restera aussi comme une année olympique parfaitement réussie.

