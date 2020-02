La bagarre pour le gros globe de cristal a vécu un premier tournant. Alors qu'il avait la possibilité de scorer dans sa discipline de prédilection, Aleksander Aamodt Kilde a été contraint à l'abandon lors du Super-G d'Hinterstoder, disputé samedi en Autriche. Sur une piste compliquée, le Norvégien a chuté, sans gravité bien que son gadin ait été spectaculaire, la faute à un excès d'engagement sur un tracé qui demandait de la douceur. Extrêmement régulier et jamais pris à défaut cette saison dans les disciplines de vitesse (son seul abandon était en slalom géant à Beaver Creek), Kilde a baissé pavillon au moment où on l'attendait le moins.

Son zéro pointé a profité directement à Alexis Pinturault. Passé à côté lors du géant à Naeba la semaine dernière, le skieur de Courchevel a pris une brillante 4e place, au pied du podium à 0"04 de Vincent Kriechmayr, vainqueur de ce Super-G avec son dossard 1. Le Français a récupéré 50 points bienvenus sur Kilde et réduit son écart à 74 points. Il reste deux épreuves à Pinturault, le combiné alpin prévu dimanche, et le slalom géant prévu lundi pour faire de ce week-end un tournant personnel dans la quête de son premier gros globe de cristal.

L'autre larron de cette bagarre pour le général, Henrik Kristoffersen, a marqué neuf points pour sa grande première en Super-G avec sa 22e place (à 3"48). Le Norvégien sera lui aussi dangereux dimanche et lundi, tout comme… Kilde à l'aise partout.

Vidéo - Kristoffersen a réussi à gratter des points pour son premier super-G 01:24

Caviezel encore là

Il y a eu un beau vainqueur de ce Super-G, sans suspense et marqué par des conditions de piste bien difficiles : l'Autrichien Vincent Kriechmayr. Flanqué du dossard 1, le skieur de Linz a réalisé la course parfaite au meilleur des moments. Toujours aussi propre techniquement, et posé, l'athlète de 28 ans a décroché le sixième succès de sa carrière en Coupe du monde, le troisième de la saison après le Super-G de Val Gardena et la descente de Wengen en janvier dernier. Il a devancé l'ultra-régulier Mauro Caviezel, 2e à 0"05 et son compatriote Matthias Mayer, 3e à 0"08, autre client dans ce genre de conditions. Trois hommes en huit centièmes, cette course a ressemblé à un sprint au niveau de son résultat.

L'autre information de Super-G concerne le classement de la spécialité : Caviezel, auteur de son sixième top 5 en six courses, a fait fructifier sa 2e place en prenant les commandes du classement de la spécialité (avec 365 points) au détriment du pauvre Kilde (336 points), relégué de la 1re à la 3e place. C'est Vincent Kriechmayr, 362 points au compteur, qui est venu s'intercaler entre les deux hommes à trois unités du Suisse. Il restera un Super-G à Kvitfjell (le 8 mars) pour y voir plus clair avant les finales à Cortina d'Ampezzo (16-22 mars).