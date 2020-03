Alexis Pinturault (France, 28 ans)

Classement avant Hinterstoder : 3e, avec 898 points

Classement actuel : 1er, avec 1148 points

Son week-end : 250 points. Il savait que les trois courses à Hinterstoder pouvaient lui permettre de renverser la tendance dans la course au gros globe et il les aura parfaitement exploitées. Quatrième du super-G samedi, le Français a ensuite laminé la concurrence sur le combiné avant de s'imposer avec brio sur le géant. Un week-end presque parfait en soi. Des performances qui lui ont permis de cumuler 250 points (sur 300 possibles) et de marquer les esprits à quelques semaines (ou une) de la fin de la saison.

Ses courses restantes : Sauf surprise ou annulation, il s'alignera sur les deux géants et les deux slaloms restants, à Kransjka Gora et aux finales. Reste les deux super-G, à Kvitfjell et à Cortina, auxquels il pourrait vouloir prendre part dans l'optique du général.

Vidéo - Pinturault n'a pas tremblé : sa 2e manche pour la victoire 01:55

Aleksander Aamodt Kilde (Norvège, 27 ans)

Classement avant Hinterstoder : 1er, avec 1022 points

Classement actuel : 2e, avec 1122 points

Son week-end : 100 points. Il aura pu être excellent s'il n'y avait pas eu cette chute en super-G, terrible de conséquences sur le plan mathématique, pour le général comme pour le classement de la spécialité. Un zéro pointé qui coûte cher à cet instant de la saison et qui vient gâcher un week-end pourtant marqué par un superbe podium (3e) en combiné et un nouveau top 6 (6e) en géant.

Ses courses restantes : On le retrouvera évidemment dès Kvitfjell pour un super-G et une descente, deux épreuves qu'il disputera également à Cortina en cas de finales. Vu ses performances dans la discipline cette année, il faudra compter sur lui sur le géant de Kranjska Gora et sur celui des finales.

Vidéo - Kilde a sorti une belle 2e manche pour s'offrir un Top 6 01:20

Henrik Kristoffersen (Norvège, 25 ans)

Classement avant Hinterstoder : 2e, avec 948 points

Classement actuel : 3e, avec 1041 points

Son week-end : 93 points. En participant pour la 2e de sa carrière au combiné mais en prenant également le départ du super-G samedi pour la toute première fois, le Norvégien espérait sans nul doute dépasser les 100 points ce week-end. Objectif raté pour Kristoffersen, malgré des résultats honorables dans des disciplines nouvelles (22e du super-G, 11e du combiné) et un nouveau podium en géant (3e). Une déception qui coûte très cher dans la course au classement général puisque le voilà repoussé à plus de 100 unités du Français mais aussi à 81 points de Kilde.

Ses courses restantes : Sauf énorme surprise, il ne sera pas présent à Kvitfjell mais on le retrouvera à Kranjska Gora pour le géant et le slalom, les deux disciplines auxquelles il devrait participer lors des finales.