Et d'un ! En attendant éventuellement d'aller gratter son premier gros globe ou celui du géant, Alexis Pinturault s'est déjà offert ce dimanche le petit globe du combiné, son quatrième officiel dans la discipline, en remportant l'épreuve à Hinterstoder. Placé à l'issue du Super-G (2e), le skieur de Courchevel a laminé la concurrence à l'occasion du slalom pour largement devancer le Suisse Mauro Caviezel (+ 0''99). Toujours leader de la Coupe du monde, Aleksander Aamodt Kilde (+ 1''25) complète le podium mais voit revenir le Français alors qu'Henrik Kristoffersen a marqué quelques points (11e).

Il était le seul à pouvoir se priver d'une nouvelle victoire cette saison mais Alexis Pinturault n'a pas craqué. Immense favori au départ, le Français l'était encore plus après un Super-G merveilleusement géré, avec un ski agressif sur les parties techniques et plus assuré sur les parties de glisse. De quoi le laisser dans une position parfaite (2e) avant le slalom.

Vidéo - La victoire avec presque 1" d'avance en slalom : Pinturault boss du combiné 01:55

Très sûr de lui et de son ski, le Tricolore n'a pas seulement assuré le coup mais livré un récital. Juste, court au piquet, créant de la vitesse sur un slalom pourtant très plat, Pinturault a créé des écarts abyssaux. Surprenant auteur du deuxième chrono de la deuxième manche, Kjetil Jansrud a concédé 0''94 au Français ! Un gouffre monumental qui a très vite condamné le suspense.

Kilde continue de résister

Leader à l'issue du Super-G, Mauro Caviezel n'avait aucune chance de tenir mais le Suisse a réussi un slalom de qualité pour accrocher son cinquième podium de la saison. Une performance assez similaire à celle d'Aleksander Aamodt Kilde. Troisième mais derrière Pinturault à l'issue du Super-G, le Norvégien n'a rien lâché pour prendre une belle troisième place, ne concédant que 1"24 au Français sur la seconde manche. Avec ce podium, Kilde résiste à Pinturault pour conserver la tête du général mais il débourse tout de même 40 points au Tricolore. Troisième larron de la course au gros globe, Henrik Kristoffersen avait moins de référence que ses deux adversaires en combiné. Logiquement plus dans le dur, le Norvégien réussit tout de même à sauver de précieux points en prenant la 11e place (+ 3''05), de loin son meilleur résultat dans la discipline.

Vidéo - Pas d'exploit mais quelques points précieux pour Kristoffersen : son slalom du combiné en vidéo 02:00

Derrière le triomphe de Pinturault, un autre Français a brillé dans la station autrichienne en la personne de Victor Muffat-Jeandet. L'Avalin, solide 10e à l'issue du Super-G, a réussi une belle manche de slalom (3e temps) pour s'offrir la 6e place de ce combiné, à 2''07 de son compatriote. Trois autres Français ont marqué des points dans l'épreuve avec la 19e place de Cyprien Sarrazin (+ 4''28), surtout venu tester la piste avant le géant de lundi, mais aussi la 25e place de Nils Allegre (+ 5''14) et la 29e place de Florian Loriot (+ 6''60).