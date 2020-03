Il va vraiment falloir aller le chercher. Mis en confiance par sa quatrième place de la veille, Alexis Pinturault a de nouveau signé un super-G de grande qualité ce dimanche, pour se placer idéalement à mi-parcours du combiné d'Hinterstoder. Excellent sur le haut, très précis sur la transition entre le mur et le plat qui aura coûté cher à beaucoup de skieurs, le Français a certes été devancé (+ 0'23) par le Suisse Mauro Caviezel mais il est malgré tout en excellente posture. Le Tricolore a en effet devancé tous ses adversaires directs.

Leader du général de la Coupe du monde et dauphin du Tricolore au classement de la spécialité, Aleksander Aamodt Kilde n'a même pas réussi à devancer Alexis Pinturault à l'issue de la manche de vitesse. Le Norvégien a dû se contenter de la troisième place (à 0''24) et pourra encore rêver d'un gros résultat, après sa deuxième place à Bormio. La tâche sera plus ardue pour l'autre candidat au gros globe de cristal, Henrik Kristoffersen. Pour le deuxième combiné de sa carrière, le Norvégien a signé un Super-G plus que correct avec le 19e temps (+ 1''83). De quoi espérer un top 5 et ainsi limiter la casse au général.

Derrière Pinturault, c'est un peu mitigé côté français. Victor Muffat-Jeandet s'est offert une très belle 10e place (+ 1''16) et sera dans la course au podium en début d'après-midi. Belle performance également pour Cyprien Sarrazin : le géantiste tricolore a pris la 20e place (+ 1''84), juste derrière Kristoffersen. Les autres Français ont plus souffert, l'image de Nils Allegre (14e, + 1''42), Maxence Muzaton (27e, + 2''26) mais surtout Robin Buffet (35e, + 2''87), Florian Loriot (37e, + 3''04) et Blaise Giezendanner (47e, + 4''04).