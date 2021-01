A couper le souffle et retenir sa respiration. Lorsque les conditions le permettaient encore, Beat Feuz a réussi une descente magnifique sur la Streif pour faire honneur à la piste mythique de Kitzbühel et mettre fin à une malédiction personnelle, lui qui lui qui avait terminé quatre fois deuxième sur la descente la plus réputée du monde (2016 puis de 2018 à 2020).

Yohan Clarey, lui, ne s’est pas fait piéger ce vendredi. Simplement parce que, la veille, il avait chuté au même endroit et a dû serrer les dents pour boucler le quatrième temps du jour. De quoi le décevoir mais surtout renvoyer les instances à leurs responsabilités : "Je suis un peu en colère contre l'organisation et contre la FIS (Fédération internationale de ski, NDLR), a détaillé le Français. Ça fait deux jours qu'on demande à racler la dernière bosse, qui est trop longue. On fait 80 mètres, on arrive à 145 km/h dessus…"