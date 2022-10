Ad

Comment regarder la Coupe du monde et les Championnats du monde de ski alpin 2022 ?

Ski alpin Svindal annonce souffrir d'un cancer des testicules 24/09/2022 À 17:11

Le meilleur de la saison de ski alpin sera encore à suivre sur les plateformes Eurosport cette saison. La Coupe du monde et les Championnats du monde de Méribel et Courchevel seront à regarder en direct et en intégralité sur Eurosport 1, Eurosport 2, l'application Eurosport et Eurosport.fr.

Chaque week-end, vivez également le meilleur des sports d'hiver dans Chalet Club avec toutes les vidéos, les réactions et les coulisses des Coupes du monde.

"Mon coeur battait tellement fort pendant la course de Mikaela" : Worley savoure son globe

Quel est le programme de la Coupe du monde de ski alpin 2022-2023 ?

Octobre 2022

Sölden (Autriche)

22 octobre : Géant Dames

23 octobre : Géant Messieurs

Zermatt-Cervinia (Suisse-Italie)

29 octobre : Descente Dames

30 octobre : Descente Dames

Novembre 2022

Zermatt-Cervinia (Suisse-Italie)

5 novembre : Descente Messieurs

6 novembre : Descente Messieurs

Zürs (Autriche)

12 novembre : Parallèle Dames

13 novembre : Parallèle Messieurs

Lake Louise (Canada)

26 novembre : Descente Messieurs

27 novembre : Descente Messieurs

Killington (Etats-Unis)

26 novembre : Géant Dames

27 novembre : Slalom Dames

Décembre 2022

Lake Louise (Canada)

2 décembre : Descente Dames

3 décembre : Descente Dames

4 décembre : Super-G Dames

Beaver Creek (Etats-Unis)

2 décembre : Super-G Messieurs

3 décembre : Descente Messieurs

4 décembre : Descente Messieurs

Val d'Isère (France)

10 décembre : Géant Messieurs

11 décembre : Slalom Messieurs

Deux géants, deux slaloms : retour sur les quatre glorieuses de Pinturault à Val d'Isère

Sestrières (Italie)

10 décembre : Géant Dames

11 décembre : Slalom Dames

Val Gardena (Italie)

16 décembre : Super-G Messieurs

17 décembre : Descente Messieurs

Saint-Moritz (Suisse)

16 décembre : Descente Dames

17 décembre : Descente Dames

18 décembre : Super-G Dames

Alta Badia (Italie)

18 décembre : Géant Messieurs

19 décembre : Géant Messieurs

Madonna di Campiglio (Italie)

22 décembre : Slalom Messieurs

Semmering (Autriche)

28 décembre : Géant Dames

29 décembre : Slalom Dames

Bormio (Italie)

28 décembre : Descente Messieurs

29 décembre : Super-G Messieurs

Janvier 2023

Garmisch-Partenkirchen (Allemagne)

4 janvier : Slalom Messieurs

Zagreb (Croatie)

4 janvier : Slalom Dames

5 janvier : Slalom Dames

Adelboden (Suisse)

7 janvier : Géant Messieurs

8 janvier : Slalom Messieurs

Kranjska Gora (Slovénie)

7 janvier : Géant Dames

8 janvier : Géant Dames

Flachau (Autriche)

10 janvier : Slalom Dames

Wengen (Suisse)

13 janvier : Super-G Messieurs

14 janvier : Descente Messieurs

15 janvier : Slalom Messieurs

Sankt-Anton (Autriche)

14 janvier : Descente Dames

15 janvier : Super-G Dames

Kitzbühel (Autriche)

20 janvier : Descente Messieurs

21 janvier : Descente Messieurs

22 janvier : Slalom Messieurs

Büchel : "Dans la famille des descendeurs, gagner à Kitzbühel, c’est plus fort que les JO"

Cortina d'Ampezzo (Italie)

20 janvier : Super-G Dames

21 janvier : Descente Dames

22 janvier : Super-G Dames

Schladming (Autriche)

24 janvier : Slalom Messieurs

Kronplatz (Italie)

24 janvier : Slalom Dames

Garmisch-Partenkirchen (Allemagne)

28 janvier : Descente Messieurs

29 janvier : Géant Messieurs

Spindleruv Mlyn (Tchéquie)

28 janvier : Géant Dames

29 janvier : Slalom Dames

Février 2023

Chamonix (France)

4 février 2023 : Slalom Messieurs

Clément Noël lors du slalom des finales de Courchevel - Méribel Crédit: Imago

Crans-Montana (Suisse)

25 février : Descente Dames

26 février : Super-G Dames

Palisades Tahoe (Etats-Unis)

25 février : Géant Messieurs

26 février : Slalom Messieurs

Mars 2023

Aspen (Etats-Unis)

3 mars : Super-G Messieurs

4 mars : Descente Messieurs

5 mars : Descente Messieurs

Kvitfjell (Norvège)

4 mars : Descente Dames

5 mars : Super-G Dames

Åre (Suède)

10 mars : Géant Dames

11 mars : Slalom Dames

Kranjska Gora (Slovénie)

11 mars : Géant Dames

12 mars : Slalom Dames

Finales de la Coupe du monde à Soldeu (Andorre)

15 mars : Descentes Dames et Messieurs

16 mars : Super-G Dames et Messieurs

17 mars : Parallèle par équipe

18 mars : Slalom Dames et Messieurs

19 mars : Géants Dames et Messieurs

Ski alpin Pinturault : "J'ai passé la saison avec la tête sous l'eau" 05/09/2022 À 15:09