Kitzbühel : Aksel Lund Svindal remporte le Super-G, Adrien Théaux 5e, Blaise Giezendanner 9e

Un monstre. Un mutant. On vous laisse le choix de la comparaison. Aksel Lund Svindal est tout simplement un immense champion. Le colosse norvégien a régné sur le Super-G de Kitzbühel, ce vendredi, pour devancer son compatriote Kjetil Jansrud et l'Autrichien Matthias Mayer. Adrien Théaux (5e) et Blaise Giezendanner (9e) ont terminé dans le top 10 de ce dernier Super-G avant les JO de Pyeongchang.

C'est la 35e victoire de l'ogre de Kjeller sur le circuit, la 16e dans la spécialité, la 3e en Super-G dans la station autrichienne, après deux triomphes en 2013 et 2016. Retardé et repoussé à 13h en raison d'une météo capricieuse, ce Super-G n'avait rien du tracé initial. Le départ de la course a été donné de la Mausefalle (la souricière), juste en-dessous de celui de la descente, et l'arrivée placée à l'Oberhausberg, pour ne pas abîmer le bas de la Streif, en vue de la descente de samedi.

Deux Bleus dans le top 10

A l'arrivée, Svindal a repoussé Jansrud à une demi-seconde (+0"50) et Mayer, qui défendait son titre sur la Streif, à 0"56. Un temps sur le podium provisoire, Hannes Reichelt est finalement quatrième à 0"57. Dossard 4, Adrien Théaux s'est placé en tête à l'issue de son passage. Son run très appliqué l'a longtemps laissé espérer un top 3 mais c'est à la 5e place qu'il a soldé ce Super-G. Troisième de la descente en 2011, le skieur de Val-Thorens peut légitimement espérer de belles choses pour celle de samedi.

Même constat pour Blaise Giezendanner, excellent 9e à 1"21 ce vendredi, son meilleur résultat de l'hiver. Déchaîné sur le haut du tracé, le Chamoniard a ensuite bien manoeuvré le reste du tracé, malgré un léger brouillard à mi-pente. Alexis Pinturault s'est, lui, classé 22e alors que Maxence Muzaton n'a pas pu accrocher le top 30 (32e à 3"60).