Après Wengen, Clément Noël récidive à Kitzbühel en dominant Marcel Hirscher et Alexis Pinturault

Il est resté sur son nuage. Six jours après la première victoire de sa carrière à Wengen, Clément Noël a remis ça ce samedi à Kitzbühel ! Le Vosgien de 21 ans a remporté le mythique slalom autrichien devant Marcel Hirscher (+0''29), auteur en seconde manche d'une folle remontée que seul le Français a pu stopper. Sur le podium, on trouve un autre Tricolore. Alexis Pinturault s'est classé 3e (+0''36). Un slalom inoubliable pour le ski français.

Vidéo - Comment Noël a brillamment privé Hirscher d'une victoire sur ses terres 01:54

Clément Noël est un prodige. Et il l'a confirmé sous les flocons du Tyrol autrichien. Après une première manche de grande classe, où seul Ramon Zenhäusern s'est montré plus rapide (+0''12), le skieur de Val d'Isère a fait preuve d'un sang-froid à toute épreuve pour résister à la pression mise par Hirscher. L'Autrichien avait raté son run initial (9e à 0''8). Alors, revanchard, il a tout cassé lors de la manche finale en prenant provisoirement la tête devant Henrik Kristoffersen, auteur lui aussi d'une belle remontée (11e de la 1re manche, 4e au final à 0''53).

Zenhäusern n'a pas tenu le choc

Un à un, tous se sont cassés les dents sur le chrono de Hirscher. Tous sauf Clément Noel. Parti avec 77 centièmes de marge, le Français a skié sur un fil pour pouvoir limiter la casse et conserver 29 centièmes d'avance à l'arrivée. Derrière, il n'y avait plus que Zenhäusern. Dans une position qu'il découvrait, le géant suisse (un seul podium en slalom en carrière) n'a pas tenu le choc et s'est contenté du 6e rang (+0''85). Une petite dégringolade au classement qui a profité à Pinturault, auteur en slalom de son deuxième podium de l'hiver 20 jours après sa 2e place à Zagreb. Le skieur de Courchevel a sorti deux manches solides pour cela (3e du premier run, 5e temps de la 2nde manche).

Au classement de la spécialité, deux jours avant Schladming, Marcel Hirscher est toujours largement en tête. Clément Noel est son nouveau dauphin. Le Français compte 175 points de retard avant les quatre dernières épreuves comptant pour le classement du petit globe.

La sensation Popov

Décevants lors du premier run, Victor Muffat-Jeandet (17e à 2''92) et Julien Lizeroux (20e à 2''95) ont grappillé quelques places lors de la manche finale. Ils sont, avec Noel et Pinturault, les deux autres Français à avoir marqué des points ce samedi, Jean-Baptiste Grange ayant mis un terme à sa saison après sa rupture des ligaments croisés dimanche dernier.

L'épreuve a aussi été marquée par l'exploit d'Albert Popov. Le Bulgare au format de poche, 21 ans, a créé une énorme sensation en se classant 5e de la 1re manche (+0''60) malgré son dossard 71. Il n'a pas craqué lors du run final, signant son premier top 10 en carrière (9e à 1''05). Ce n'est que la 3e fois qu'il marque des points en coupe du monde (20e à Levi, 16e à Madonna di Campiglio). Comme Clément Noel, il a 21 ans. Et tout l'avenir devant lui.