Kitzbühel - Josef Ferstl s'impose sur le super-G, le Français Johan Clarey deuxième

Il le tient enfin ! À 38 ans, Johan Clarey a décroché son tout premier podium en super-G (le 5e toutes disciplines confondues) en prenant la 2e place à Kitzbühel derrière l'Allemand Josef Ferstl. Il ne lui a manqué que huit centièmes pour s'offrir la victoire. Dominik Paris, vainqueur de la descente vendredi, complète le podium (+0''10). Clarey offre à l'équipe de France de vitesse son premier podium de l'hiver. Avant lui, aucun Français n'avait réussi à monter sur la boîte d'un super-G à Kitzbühel. De quoi vraiment avoir le sourire pour le clan tricolore, au lendemain de la victoire de Clément Noel et de la 3e place d'Alexis Pinturault en slalom.

La course n'aura connu qu'un seul leader. Dossard 1, Ferstl a signé le temps de référence en 1'13''07 et personne n'a pu le détrôner. Partir devant était un avantage vu l'horaire tardive de la course (13h30). La luminosité n'a fait que diminuer au fil des passages. Ferstl a été très bon sur le haut, mais c'est sa régularité tout au long du tracé qui a fait la différence. Il s'agit de son deuxième succès en carrière après le super-G de Val Gardena il y a un peu plus d'un an.

Vidéo - Intouchable avec le dossard 1, Ferstl a dompté la Streif 02:02

Le dossard rouge comme lot de consolation pour Kriechmayr

Vincent Kriechmayr, dossard 9, a été le plus menaçant. Passé avec 34 centièmes d'avance au 2e intermédiaire, l'Autrichien n'a ensuite fait qu'allumer du vert (-0''22 au 4e inter) avant de s'incliner pour 15 centièmes. Une petite faute avant le schuss final lui a coûté la victoire et le podium.

Mais grâce à sa 4e place, Kriechmayr prend la tête du classement du petit globe, encore ultra-indécis avant les trois derniers super-G de l'hiver. L'Autrichien compte trois points d'avance sur son compatriote Matthias Mayer (5e ce dimanche) et six sur Dominik Paris. Aksel Lund Svindal recule au 5e rang. Le Norvégien, qui a annoncé qu'il prendrait sa retraite après les Mondiaux d'Are, n'a pas pu défendre son dossard rouge ce dimanche en raison d'un genou mal en point.

Quatre Français dans le top 11

Clarey était déjà passé proche de l'exploit à Val Gardena (4e). Mais c'est donc à Kitzbuhel que le skieur de Tignes a décroché le tout premier podium de sa carrière en super-G, après être monté à quatre reprises sur la boite en descente. Il s'est élancé avec le dossard 20, après tous les favoris. En tête au 3e intermédaire (18 centièmes d'avance), Clarey semblait même en position de l'emporter en passant avec seulement huit centièmes de retard au dernier intermédiaire. Mais la dernière section ne lui a pas permis de reprendre de temps, s'inclinant sur le même écart (0''08).

Le podium suffisait largement à son bonheur, lui qui a ensuite confié avoir hésité à prendre le départ à cause d'un corps endolori par la descente de vendredi. Le bilan pour les Bleus est excellent. Quatre Français sont dans le top 11, avec Brice Roger (7e à 0''26), Alexis Pinturault (8e à 0''41) et Adrien Théaux (11e à 0''51). Une conclusion somptueuse pour ce week-end d'exception pour le clan français.