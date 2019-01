Le programme des courses chamboulé, la descente avancée à vendredi

Alors que les compétitions devaient débuter par un super-G vendredi, puis la descente et le slalom samedi et dimanche, la FIS a annoncé que la course la plus attendue, la descente, aurait lieu dès vendredi.

Le slalom est avancé à samedi, jour où d'importantes chutes de neige sont prévues, alors que le super-G est repoussé à dimanche. Le deuxième entraînement de descente a été dominé jeudi par l'Autrichien Hannes Reichelt, alors que l'entraînement prévu mercredi avait été annulé à cause des conditions météo.

Le programme du week-end

Vendredi 25 janvier: descente à partir de 11h30

Samedi 26 janvier: slalom, 1re manche à 9h30, 2e manche à 12h30

Dimanche 27 janvier: super-G à partir de 13h30