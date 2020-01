Johan Clarey est un homme déçu... et heureux à la fois. Passé à côté d'un podium qui lui tendait les bras lors de la descente de Kitzbühel, samedi, le Français n'a pas pu aller au bout de ses idées sur la mythique Streif. Réglé comme une horloge en Autriche où il s'était adjugé le dernier entraînement, en pleine possession de ses moyens à 39 ans, une véritable chance dont peu d'athlètes de haut niveau peuvent se vanter, le skieur de Tignes avait ses meilleures jambes de la saison cette semaine pour le gros rendez-vous de la saison. C'est peut-être ça le plus dommage, plus que le résultat, de ne pas avoir réussi à saisir l'opportunité du moment sur une piste faite pour ses qualités.

Tout le paradoxe est là. Clarey, toujours à la recherche de ce premier succès en vitesse en Coupe du monde, a ce goût amer dans la bouche, mais le résultat est là et il est limpide : il a terminé 4e de la descente de Kitzbühel derrière trois gros, Matthias Mayer, Beat Feuz et Vincent Kriechmayer. Rien d'infamant. "Il manque rien, quand je suis en bas, je vois qu'il manque 3-5 centièmes et je me dis que ça se joue-là. J'ai fait quelques petites fautes de carre et du coup je ne suis pas à l'équilibre sur quelques courbes faciles, c'est ce qui me fout un peu les boules", a déploré le Français au micro d'Eurosport après l'arrivée. "Sinon le reste était super bien. Mais je suis heureux de ma journée, j'en ai vraiment profité, j'étais dans un super état d'esprit."

Vidéo - Le podium s'est échappé pour 5 centièmes mais Clarey a été formidable : sa descente en vidéo 02:40

Avant Kitzbühel, Clarey se posait des questions

C'est bien la question de l'état d'esprit qui importe. Et cette place de 4e, si frustrante sur le moment, peut devenir un moteur pour quelque chose de bien mieux. Avant d'attaquer le programme sur la Streif, Clarey avait pourtant reconnu vivre un certain spleen, qui ne l'habitait plus depuis bien longtemps alors que son début de saison avait été bon et magnifié par sa 2e place à Lake Louise. "C'est peut-être un des derniers Kitzbühel, voire le dernier", avait-t-il indiqué en conférence de presse en marge de l'étape de Coupe du monde autrichienne. "Aller jusqu'à 40 ans pourquoi pas, mais je vis en ce moment des semaines qui ne sont pas faciles, que j'ai de plus en plus de mal à gérer au niveau du stress. J'aimerais être plus relax comme j'étais l'an dernier mais je ne le suis pas. Il y a peut-être quelque chose qui a évolué."

Après sa bonne entame aux Etats-Unis, Clarey a vécu deux coups durs : les blessures d'Hannes Reichelt, un skieur de sa génération, et celle de son ami et coéquipier de très longue date, Adrien Théaux, dont le genou a lâché pour la première fois de sa carrière. Forcément, les dernières semaines ont été spéciales. Et ce problème mental qui avait disparu la saison dernière est revenu. "J'ai peut-être peur de la grosse blessure, admettait-il. Il y en a eu beaucoup autour de moi ces derniers temps, dont pas mal de gars de ma génération. Personne n'est à l'abri, moi non plus. Est-ce que j'ai encore cette flamme, cette envie ? La capacité, je l'ai, en termes de ski. En termes d'engagement, peut-être qu'un matin, je n'y arriverai plus."

Vidéo - Clarey : "J'étais dans un super état d'esprit" 01:26

Sans Théaux, le chef de file c'est Clarey

Clarey ne s'est pas fixé de limite pour prendre sa retraite, mais assure se poser la question. Peut-être que cette 4e place va lui permettre de regarder devant et non de se poser des questions. Mais en l'absence d'Adrien Théaux, plus jeune que lui (35 ans), et de Brice Roger, empêtré dans les blessures, l'équipe de France a besoin d'un point de répère et d'un capitaine de groupe. C'est le message donné en substance par Maxence Muzaton après la course. Brillant 5e à quatre centièmes de son ainé, le skieur de La Plagne s'est réjoui de ce tir groupé au micro d'Eurosport.

"On n'a plus Adri (Adrien Théaux), on n'a pas Brice (Roger). J'ai vu Yo, il a fait quelques petites fautes aussi qui lui coûtent un peu de temps. Maintenant, on est dans le coup et maintenant, il faut essayer d'enfoncer le clou pour la suite." Le mot de la fin, il revient à Fabien Saguez, le directeur technique de la Fédération française de ski. "C'est extrêmement dense. On est super content car ils ont fait une course pleine. Ils ont réussi à s'exprimer. Johan m'a dit qu'il avait passé une super journée." Et oui, c'était une belle journée.