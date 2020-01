Et de trois pour Daniel Yule ! Après Madonna di Campiglio et Adelboden, le Suisse s'est offert Kitzbühel ce dimanche, pour la première fois de sa carrière. Au terme d'un slalom dingue, marqué par une première manche ultra-serrée, il s'est imposé devant l'Autrichien Marco Schwarz (+0''12) et Clément Noël (+0''37). Le Vosgien perd son titre en Autriche mais reprend 10 points à Henrik Kristoffersen dans la course au petit globe. Le Norvégien s'est classé 4e, à égalité avec un exceptionnel Lucas Braathen (+0''49), meilleur temps du premier run avec le dossard 34.

Plus d'informations à suivre...