Pour les Bleus, le coup n'est pas passé loin. Excellents sur la Streif, samedi, Johan Clarey et Maxence Muzaton ont terminé au pied du podium de la descente de Kitzbühel, disputée samedi en Autriche. Quatrième et cinquième de l'épreuve la plus importante de la saison avec 0"27 et 0"31 de retard sur le vainqueur Matthias Mayer, les Tricolores ont porté haut les couleurs du ski français.

Plus fort que la concurrence, Matthias Mayer a dominé pour la première fois de sa carrière la mythique Streif et ajouté un deuxième podium à domicile lors de ce week-end du "Das Hahnenkamm". Le duo Vincent Kriechmayr-Beat Feuz, ex-eaquo à 0"22, a accompagné l'homme en forme du moment - champion olympique de descente en 2014 et de super-G 2018 - sur le podium.

Clarey, cinq centièmes de frustration

Le duo Clarey-Muzaton peut avoir des regrets. Mais à choisir, entre les deux, c'est bien Johan Clarey qui peut en avoir un peu plus. Vainqueur du dernier entraînement sur la Streif jeudi, le vétéran de l'équipe de France s'avançait en grand prétendant pour le podium et pourquoi pas mieux, lors de la grande messe du ski alpin masculin. Bien au rendez-vous, malgré ses 39 ans, il a raté son deuxième podium de la saison pour des miettes, cinq petits centièmes exactement.

Vidéo - Le podium s'est échappé pour 5 centièmes mais Clarey a été génial : sa descente en vidéo 02:40

Excellent de haut en bas, tacticien, rapide comme à l'accoutumée, le skieur de Tignes a par contre payé cher des petites fautes de carre. L'addition de ces fautes a été salée pour lui offrir un meilleur résultat et un deuxième podium à Kitzbühel après celui obtenu en janvier 2017. Pour Muzaton, le même constat est à tirer au niveau technique, mais le skieur de La Plagne a bien terminé son run, chose peu évidente.

Vidéo - Muzaton a découpé la Streif : son premier top 5 à Kitzbühel en vidéo 01:20

Mayer fait rêver l'Autriche

Pour Matthias Mayer, le week-end a viré au rêve. Très bon lors du Super-G vendredi, où il a pris la 2e place derrière Kjetil Jansrud, le rejeton d'Helmut Mayer a décroché sa première victoire sur la Streif, la première pour le ski autrichien depuis 2014 et le sacre de son ainé Hannes Reichelt. Le ski pratiqué samedi a permis d'apprécier toutes les qualités du champion olympique 2014 de la discipline. Glisseur hors-pair, et doté d'une technique exquise, Mayer était probablement destiné à ajouter une nouvelle pièce à sa collection. Mais ici, c'est la plus belle pièce qu'il a ajouté lui qui n'avait curieusement gagné qu'à trois reprises en descente.

Vidéo - Avec Mayer, l'Autriche sourit à nouveau chez elle : sa victoire en vidéo 03:51

Denrée rare pour le ski autrichien, cette victoire va probablement lancer l'athlète de 29 ans pour quelque chose de plus grand. Avec son gain de 100 points du jour, il s'est ainsi replacé à la deuxième place du classement général derrière Aleksander Aamodt Kilde (à 8 points derrière). Le voilà désormais impliqué dans la bagarre à trois pour le général avec le Norvégien, Henrik Kristoffersen et Alexis Pinturault. Ça promet.