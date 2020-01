Feuz veut sa première, Noël et Pinturault face à Kristoffersen : les enjeux de Kitzbühel à la loupe

Super-G : Pinturault, une opportunité pour se rapprocher

Quand ? Vendredi à 11h30

Tenant du titre : Josef Ferstl (ALL)

Dernière victoire française : Néant

Vendredi dernier, après avoir limité la casse à Adelboden malgré une gastro-entérite, le Français avait bien débuté la semaine à Wengen en prenant la 2e place du combiné. Mais deux jours plus tard, le skieur de Courchevel a une nouvelle fois fait preuve d'inconstance en enfourchant lors du slalom, alors qu'il semblait lancé vers le podium. Ce zéro pointé (le deuxième en slalom après Levi) lui a coûté cher. Car en face, Henrik Kristoffersen, en mode métronome depuis sa déconvenue à Zagreb (19e), a enchaîné son quatrième podium (2e), ce qui lui a permis de reprendre la tête du général pour 78 points.

Heureusement pour Pinturault, Kristoffersen ne s'aligne ni en combiné ni en super-G, ce qui laisse à chaque fois l'opportunité au Français de marquer de précieux points et revenir dans le match. Ce super-G de Kitzbühel rentre exactement dans ce cadre. L'an dernier, "Pintu" s'était classé 8e, son meilleur résultat en vitesse sur la Streif. Un résultat pour lequel il signerait ce vendredi, bien qu'il reste sur une probante 4e place dans la discipline, à Beaver Creek, sa meilleure perf' en super-G depuis près de cinq ans. Sa solide prestation aux États-Unis d'Amérique avait suivi son raté du slalom de Levi. Bis repetita à Kitzbühel ?

Descente : Sans Paris, Feuz va-t-il enfin s'offrir la Streif ?

Quand ? Samedi à 11h30

Tenant du titre : Dominik Paris (ITA)

Dernière victoire française : Luc Alphand (1997)

Beat Feuz est monté cinq fois sur le podium. Mais jamais sur la première marche. Sans jamais l'obtenir, il a beaucoup flirté avec la victoire à Kitzbühel. Troisième en super-G (2017), deuxième en super-combiné (2012), le Suisse a surtout terminé trois fois deuxième de la descente, en 2016, 2018 et 2019. Ces deux dernières années, la victoire lui a même échappé pour un écart identique, au centième près ! 0''20 derrière Thomas Dressen il y a deux ans. Et 0''20 derrière Dominik Paris l'an dernier. La Streif le nargue, aucune cabine ne porte encore son nom dans la station autrichienne, mais ça pourrait bien être la bonne cette année.

Il ne lui souhaitait pas malheur, évidemment, mais la blessure au genou de Dominik Paris, out pour la fin d'hiver, fait pleinement ses affaires. D'une part, elle lui offre un boulevard dans la course au petit globe, son nouveau dauphin Thomas Dressen accusant 199 points de retard. Sauf cata, et vu son incroyable régularité depuis deux ans (16 podiums sur 18 en descente !), un troisième globe consécutif ne devrait donc pas lui échapper. De l'autre, parmi les coureurs encore en activité, Paris maîtrisait comme personne la mythique descente autrichienne, sur laquelle il s'est imposé trois fois (2013, 2017 et 2019). En son absence, la Streif va se chercher un nouveau maître. Et Feuz possède le CV le plus alléchant.

Rien ne semble pouvoir l'arrêter. Malgré une fracture de la main contractée mi-décembre (!), le Suisse n'est pas descendu de la boîte cet hiver, avec en prime deux victoires à Beaver Creek et Wengen, samedi dernier. Bien sûr, il faudra compter sur Thomas Dressen (lauréat à Lake Louise et 3e à Wengen) et Matthias Mayer (vainqueur du combiné de Wengen). Et il y aura pléthore d'outsiders, dont des Français revanchards après leur prestation décevante sur la Lauberhorn. Troisième de la descente en 2017 et deuxième du super-G l'an dernier, Johan Clarey est la meilleure carte tricolore au sein d'un collectif dense mais privé de son autre taulier, Adrien Théaux, gravement blessée au genou. Mercredi, lors du premier entraînement, Clarey a pris la 3e place à 20 centièmes seulement de Kjetil Jansrud. Et il était le plus rapide jusqu'au 5e inter…

Slalom : Noël, un "double doublé" à la Stenmark ?

Quand ? Dimanche à 10h30 (1re manche) et 13h30 (2nde)

Tenante du titre : Clément Noël (FRA)

Quand il arrive en bas, Clément Noël est imbattable ou presque. Et il l'a encore démontré à Wengen, en remportant la 5e victoire de sa carrière, le tout en un an à peine. Sur ses six premières sorties de l'hiver, le Vosgien a levé les bras deux fois, ajouté deux podiums (2e à Levi et 3e à Madonna) et déploré deux abandons (Val d'Isère et Adelboden). Seul un manque de stabilité, tout à fait pardonnable à son âge (22 ans), l'empêche pour l'heure de régner sur la planète des piquets. Il a pour la première fois porté le dossard rouge à Adelboden. Mais l'a perdu aussitôt pour avoir chuté en bas du mur de la Chuenisbärgli, alors qu'un nouveau podium semblait acquis.

Au soir d'Adelboden, il accusait 82 points de retard sur Henrik Kristoffersen. Un débours réduit à 62 unités suite à sa victoire à Wengen, juste devant le Norvégien. Ce dernier étant particulièrement régulier (trois deuxièmes places de rang), le petit globe ne s'arrachera qu'aux prix d'une lutte acharnée. La décision ne se fera pas ce vendredi soir, sachant qu'il restera encore cinq slaloms. Mais Noël a néanmoins l'occasion de marquer l'histoire en devenant le deuxième slalomeur à faire le doublé Wengen-Kitzbühel deux années de rang, après Ingemar Stenmark (1976 et 1977). S'il y parvient, il fera forcément une bonne opération dans la course au globe, où il ne faut pas oublier Daniel Yule, génial à Madonna et Adelboden, et seulement pointé à 87 points de Kristoffersen, pour sa part déjà vainqueur à deux reprises à Kitzbühel (2016 et 2018).