Un Norvégien en cache parfois un autre. Alors que l'on attendait Aleksander Aamodt Kilde, c'est finalement Kjetil Jansrud qui s'est imposé ce vendredi à l'occasion du Super-G de Kitzbühel. Sur la mythique Streif, dont il avait déjà dompté la descente en 2015, le natif de Stavanger a découpé le haut de parcours pour devancer son compatriote et l'Autrichien Matthias Mayer (+ 0''16). C'est son premier succès de la saison. Auteur d'un solide top 10 (9e), Alexis Pinturault perd toutefois sa 2e place au général de la Coupe du monde, dépassé par Kilde.

Voilà plus d'un an qu'il attendait ça. Depuis la descente de Lake Louise en 2018, Kjetil Jansrud n'avait plus goûté aux joies de s'imposer en Coupe du monde. Le Norvégien a certes été champion du monde du descente à Äre entretemps mais rien ne vaut une victoire sur la Streif. Même si c'est "seulement" en Super-G. En confiance après sa 2e place à Val Gardena, le champion olympique 2014 de la discipline aura offert une démonstration d'engagement. Très juste sur le haut où il aura créé des écarts énormes (- 0''50 au 2e intermédiaire), un peu moins à l'abord de l'Hausbergkante avec quelques appuis marqués, Jansrud a su malgré tout conserver une vitesse très importante pour - enfin – offrir son compteur cette saison.

Une place de perdue mais une belle opération pour Pinturault

Avec ce premier succès, il devient le 7e skieur de l'histoire à avoir remporté le Super-G et la descente sur la Streif, après Dominik Paris, Didier Cuche, Hermann Maier, Daron Rahlves, Stephan Eberharter et Günther Mader. Surtout, le Norvégien est de retour dans la course au globe de la spécialité, classement pour le moment dominé par Matthias Mayer. L'Autrichien pensait avoir fait le plus dur en prenant la tête au terme d'un Super-G très précis, aux trajectoires courtes et propres. Mais il n'a rien pu faire face à la démonstration de Jansrud. Pire, il a dû partager la 2e place avec un autre Norvégien, Aleksander Aamodt Kilde. Ce dernier, toujours placé mais jamais vainqueur cette saison, en profite néanmoins pour s'emparer de la 2e place du général de la Coupe du monde, juste devant Alexis Pinturault.

Pourtant, le skieur de Courchevel pourra difficilement regretter quoi que ce soit de sa performance. Techniquement très juste, le Français aura légèrement pêché au niveau de la glisse pour rivaliser avec les meilleurs mais cela ne l'a pas empêché de signer un nouveau top 10 en Super-G avec une 9e place (+ 1''14). De quoi tout de même reprendre 29 points à Kristoffersen, toujours leader du général. Trois autres Français sont dans le top 20 avec la 11e place de Johan Clarey (+ 1''20), la 14e (+ 1''35) de Nils Allegre et surtout la belle 16e place (+ 1''48) de Blaise Giezendanner, son meilleur résultat depuis Bormio en décembre 2018. De quoi prendre de la confiance avec la descente de samedi.