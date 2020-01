Peter Fill... file à le retraite. Le skieur italien a officialisé son retrait de la compétition samedi après la descente de Kitzbühel où il a été contraint d'abandonner.

"J'ai décidé ça ce matin, après avoir skié toute ma vie. Je rêvais d'aller aux finales de la Coupe du monde à Cortina,, mais je ne serai pas capable de me qualifier", a regretté l'Italien lors d'une conférence de presse spéciale.

Son corps a dit stop

Vainqueur à Kitzbühel en 2016, Peter Fill a remporté deux globes de descente de la Coupe du monde (2016 et 2017), un globe du combiné (2018) et deux médailles aux Mondiaux (argent en super-G à Val d'Isère en 2015, bronze en combiné à Garmisch en 2011).

"Je voulais aussi aller aux Mondiaux à Cortina en 2021, mais mon corps a dit stop", a-t-il indiqué à 37 ans après 22 podiums et trois victoires en Coupe du monde.

En 2009, Peter Fill s'était gravement blessé aux adducteurs, et il souffre depuis plusieurs années de problèmes au dos, un mal qui l'avait obligé de mettre un terme à saison après Wengen. En "Je ne peux plus aller vite. Je n'ai jamais cessé de me battre, j'ai essayé de donner l'exemple à mes jeunes coéquipiers, je me suis battu jusqu'à la fin."