Odermatt lui, est en train d'exploser. S'il avait signé la saison précédente sa première victoire en Coupe du monde, en décembre 2019, lors du Super-G de Beaver Creek, il se montre plus constant cet hiver. C'est surtout en géant qu'il flambe, avec un succès et trois autres podiums, ce qui lui vaut d'occuper la tête du classement de la discipline. " Mon début de saison est super, surtout en géant où j'ai très bien skié à chaque course ", se réjouit-il.

Mais le Suisse se refuse pour l'instant à viser plus haut. Le costume de rival numéro un d'Alexis Pinturault est, à l'écouter, encore un peu grand pour lui. " Il (Pinturault) skie super bien dans chacune de ses disciplines, ça va être difficile de faire plus de points que lui ", juge-t-il. Finir sur le podium 2021 au classement général marquerait déjà un formidable bond en avant pour Marco Odermatt, qui avait terminé 17e l'an passé.

"Gagner le gros globe c'est un grand rêve pour moi, mais ce n'est pas un rêve pour cette saison, plutôt pour la prochaine", a-t-il évoqué à Kitzbühel après le premier entraînement en descente avant les courses de vendredi à dimanche (deux descentes et un Super-G). S'il a surtout brillé en géant depuis le début de la campagne en cours, Odermatt est capable de gratter des points, voire des gros points, en descente et plus encore en Super-G. De quoi, dans un premier temps, réduire son débours sur Alexis Pinturault. Même si, on l'aura compris, c'est loin d'être son obsession.