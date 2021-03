Quel coup de maître de la part de Marco Odermatt ! Le Suisse a réalisé une seconde manche plusieurs crans au-dessus de tous ses concurrents pour faire coup double, ce samedi, lors du géant de Kranjska Gora. Hormis la victoire, sa quatrième en carrière, le Suisse est repassé devant Alexis Pinturault au classement du petit globe de la spécialité, et il est revenu sur les talons du Français au général. 31 points séparent désormais les deux hommes.

Loïc Meillard est venu parachever un doublé suisse (2e, +1"06), devant l'Autrichien Stefan Brennsteiner (+1"09). Pinturault (4e, +1"11) et Mathieu Faivre (5e, +1"18) ont échoué au pied du podium pour quelques centièmes.

Odermatt reprend le dossard rouge et se rapproche du jaune

La fin de saison de ski alpin chez les hommes s'annonce exceptionnelle. Marco Odermatt a bouleversé l'ordre des choses en faisant perdre son dossard rouge à Alexis Pinturault et en convoitant désormais le jaune. Parti avec le 4e temps de la première manche, le Suisse a profité d'une piste salée à cause de la chaleur pour réaliser un run de haute volée. Sans commettre une seule faute, Odermatt a coupé la ligne avec plus d'une seconde d'avance sur tous ses adversaires ! Un coup de pression auquel n'ont pu répondre ni son rival français, ni Meillard, ni Brennsteiner.

Grâce à cette performance, le skieur helvète s'est offert un sixième podium en géant cette saison et une deuxième victoire. Il est désormais nouveau détenteur du dossard rouge de la spécialité pour 25 points, devant Alexis Pinturault. Le Français a en effet laissé filer 50 points avec sa quatrième place du jour. Au général, il ne détient plus que 31 unités d'avance sur le Suisse avant le slalom de dimanche, puis les finales à Lenzerheide dès la semaine prochaine.

