Les conditions climatiques ont finalement eu raison des espoirs des organisateurs. Alors que le temps était magnifique que Kvitfjell samedi, le vent, la pluie et le brouillard sont venus gâcher la fête en Norvège ce dimanche. Résultat, le Super-G prévu n'a pas avoir lieu, malgré l'abaissement du départ au Russi Jump. Une annulation qui a pour conséquence directe de sacrer Mauro Caviezel, vainqueur du petit globe de la spécialité, le premier de sa carrière. Avec lui, c'est toute l'équipe de Suisse qui aura triomphé dans les épreuves de vitesse cette saison, ayant gagné les quatre petites globes, messieurs et dames confondus.

Interrogé dans l'aire d'arrivée sur les raisons de l'annulation, Markus Waldner a expliqué que la détérioration des conditions ont vite rendu la course trop dangereuse. "Les conditions étaient bonnes ce matin, aux alentours de 5 heures, avouait le patron du ski masculin. Tout le monde a fait un travail incroyable. A 8 heures, c'était encore pas mal mais c'est ensuite que la pluie a commencé à tomber. On a d'abord décidé d'abaisser le départ mais, ensuite, il a continué à pleuvoir et ce n'était plus possible de lancer la course. Ça devenait trop dangereux pour les skieurs. Faire une course de vitesse dans de telles conditions, c'était trop compliqué, impossible même. C'était juste trop dangereux".

Attention à ne pas oublier Kristoffersen

Cette annulation fait en premier lieu les affaires d'Alexis Pinturault. Certes intéressant en Super-G cette saison, le Français n'avait malgré tout couru que deux fois de sa carrière à Kvitfjell et la piste, plus typée descendeur, avait tendance à favoriser Aleksander Aamodt Kilde. Le Norvégien, toujours leader de la Coupe du monde avec 54 points d'avance, est le grand perdant du jour puisqu'il rate bien sûr l'occasion de creuser l'écart mais aussi le petit globe de Super-G, dont il ne termine que 3e, à 29 unités de Caviezel.

L'autre vainqueur du jour se nomme Henrik Kristoffersen. Alors qu'il y avait de grandes chances qu'il soit mathématiquement éliminé de la course au gros globe, le Norvégien reste finalement en lice pour gagner le général, avec 161 points de retard sur son compatriote et 107 sur Pinturault. Avec 2 épreuves techniques et 200 points restants, si les conditions le permettent bien sûr, il y a donc trois hommes à pouvoir rêver du gros globe. Mais c'est bien le Français qui semble avoir les cartes en main. Surtout à Kranjska Gora, où il s'est imposé deux fois en géant (2015 et 2016).