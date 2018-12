C'est désormais la "Lake Lindsey Way" : Lake Louise nomme sa piste de descente en l'honneur de Vonn

La piste de Lake Louise, où sont organisés chaque hiver deux étapes de Coupe de monde de ski alpin, va être renommée en l'honneur de l'Américaine Lindsey Vonn, a annoncé samedi soir le propriétaire de la station de sports d'hiver canadienne. Baptisée "Piste olympique" depuis les JO 1988 de Calgary, la piste sera désormais connue sous le nom de "Lake Lindsey Way".

"Nous voulions remercier Lindsey pour ses liens avec notre station, notre personnel et les spectateurs qui viennent chaque année pour l'étape de Coupe du monde", a indiqué Charlie Locke, le propriétaire de Lake Louise. "On espère revoir Lindsey ici, mais en attendant la piste "Lake Lindsey Way" est notre façon de maintenir notre lien avec elle", a-t-il poursuivi.

Stenmark toujours dans le viseur

Lake Louise est surnommée "Lake Lindsey" en raison de l'impressionnante collection de victoires et de podiums de l'Américaine dans la station de sports d'hiver des Rocheuses. Elle y a remporté 18 de ses 82 victoires en Coupe du monde, dont son tout premier succès sur le circuit mondial en 2004 à 20 ans.

Victime d'une chute à l'entraînement et blessée à un genou, Vonn a fait cette année l'impasse sur l'étape de Lake Louise qui se termine dimanche.

La quadruple lauréate du globe de N.1 mondiale qui espère battre le record de 86 victoires en Coupe du monde du Suédois Ingemar Stenmark, devait initialement mettre un terme à sa carrière en fin de saison à 34 ans. Mais elle a annoncé qu'elle reviendrait en novembre prochain à Lake Louise pour participer aux deux descentes et au super-G au programme.