Coupe du monde : Nicole Schmidhofer remporte la première descente de la saison

Après quatre podiums, elle la tient enfin cette première victoire. En forme lors des entrainements, Nicole Schmidhofer a profité des absences des favorites habituelles, Sofia Goggia et Lindsey Vonn, blessées, et d'une course parfaite pour remporter ce vendredi la première descente de Lake Louise. L'Autrichienne, à l'attaque de bout en bout, a devancé la Suissesse Michelle Gisin (+ 0''15) et l'Allemande Kira Weidle (+ 0''50) pour remporter son premier succès en Coupe du monde. La première Français, Romane Miradoli, prend la 16e place.

La confirmation est en fin arrivée. Véritable prodige chez les juniors (championne du monde du Super-G et de géant en 2007), Nicole Schmidhofer a longtemps tardé à confirmer ses qualités en Coupe du monde, malgré un sacre mondial en Super-G à Saint-Moritz en 2017. Mais l'Autrichienne reste une candidate sérieuse lors des épreuves de vitesse. Avec l'absence des deux cadors de la saison passée, Lindsey Vonn et Sofia Goggia toutes deux blessés, il y avait un coup à jouer et elle a su profiter de l'aubaine. Partie prudemment, souvent devancée au deuxième intermédiaire, Schmidhofer a fait la différence dans le mur où son entrée très directe lui a permis de creuser de gros écarts. Un écart jamais comblé.

