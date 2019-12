Une première peut en cacher une autre. Alors que Corinne Suter a longtemps cru remporter la première victoire de sa carrière, c’est finalement Ester Ledecka qui a ouvert son compteur ce vendredi en remportant la première descente de Lake Louise. Partie avec le dossard 26, la championne olympique de Super-G a créé la sensation en devançant la Suissesse Suter (+ 0‘’35) et l’Autrichienne Stephanie Venier (+ 0’’45). Décevante, Mikaela Shiffrin s’est contenté de la 10e place. Les Français sont beaucoup plus loin.

Décidément, Ester Ledecka n’est jamais aussi forte que lorsqu’on ne l’attend pas. En difficulté depuis son titre surprise en Super-G lors des JO 2018 (seulement deux top 10), la Tchèque n’était même plus considérée comme une véritable candidate à la victoire au moment de s’élancer à Lake Louise. Ses entraînements (5e et 8e) auraient pourtant dû mettre la puce à l’oreille. Malgré des conditions difficiles au Canada avec des chutes de neige et un départ abaissé au départ de réserve, la championne olympique de Super-G a donné une véritable leçon.

Vidéo - Ledecka a refait le coup des JO : sa victoire en descente en vidéo 01:50

Miradoli n’a pas tenu la distance

Partie avec beaucoup d’engagement, Ledecka a fait la différence dans la section technique qui mène au Coach Corner, dont elle est repartie avec de l’avance (- 0’’17) et une vitesse bien supérieure à ses concurrentes. Impeccable sur la glisse, la Tchèque a écrasé (- 0’’35) alors le temps d’une Corinne Suter en tête depuis onze skieuses et qui se voyait sans doute déjà en route vers un premier succès. La Suissesse devra se contenter d’une 2e place tout de même prometteuse, elle qui s’était révélée aux derniers Mondiaux (2e de la descente, 3e du Super-G). L’Autrichienne Stephanie Venier (+ 0’’45) complète le podium.

Un peu hésitante et timide au niveau de l’engagement, Mikaela Shiffrin a elle dû se contenter de la 10e place (+ 0’’96), loin de ses attentes mais juste devant la révélation des deux entraînements au Canada, Kajsa Vickhoff Lie (11e, + 1’’18). Du côté des Françaises, c’est un peu la soupe à la grimace à nouveau. Auteur d’un haut de tracé plus qu’intéressant (10e à mi-course), Romane Miradoli a multiplié les petites fautes sur le bas pour finalement terminer à la 16e place (+ 1’’84). C’est la seule Tricolore à marquer des points.