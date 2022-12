L'Italienne Sofia Goggia, vice-championne olympique de descente sur une jambe à Pékin en février, commence sa saison de Coupe du monde de vendredi à dimanche à Lake Louise, au Canada, où elle avait brillé en 2021. L'annulation du géant d'ouverture de Sölden, en Autriche, fin octobre puis des deux descentes de Zermatt, en Suisse, et Cervinia en Italie, début novembre, a repoussé sa rentrée.

La présence de la pétillante bergamasque au départ, c'est la promesse du spectacle, avec un ski à l'engagement unique qui lui a permis de gagner à 17 reprises en Coupe du monde, notamment huit descentes ces deux derniers hivers. Revers de la médaille, elle sort souvent du tracé, parfois de façon violente, et s'expose à de nombreuses blessures.

Après avoir manqué "ses" Championnats du monde à Cortina d'Ampezzo en 2021, elle avait disputé les Jeux olympiques de Pékin diminuée par une entorse à un genou. "Ça a été la période la plus épuisante de sa carrière sur le plan émotionnel, mental et physique", a confié cet été à la Gazzetta dello Sport la championne qui vient de fêter ses 30 ans.

À Pékin, la championne olympique 2018 avait arraché la médaille d'argent derrière la Suissesse Corinne Suter, avant de décrocher un troisième petit globe de la descente en mars aux finales de Courchevel/Méribel.

Sofia Goggia et son globe de la descente (2018) Crédit: Getty Images

"Solidité"

Avant les trophées, "je cherche d'abord la solidité" cette année, assure l'Italienne. "Nous essayons de donner à mon ski plus de solidité, pour supprimer certaines erreurs en travaillant sur ce que je fais bien. Je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre en ski, tant sur le plan technique que stratégique. Mais je pense aussi avoir assemblé les bons morceaux pour bien me préparer de façon complète."

Cette saison, son entraîneur historique Gianluca Rufi reste plus en retrait. Goggia est suivie par Luca Agazzi sur les skis et par Flavio di Giorgio pour la préparation physique, lui qui avait permis le "miracle" de Pékin. La spécialiste de vitesse (descente et super-G) espère progresser en géant. Si c'est le cas, et si les blessures l'épargnent, elle fera partie des prétendantes à la victoire au classement général. À Lake Louise, où l'Américaine Mikaela Shiffrin fait l'impasse, Goggia retrouve une piste où elle avait écrasé la concurrence l'an passé avec trois victoires en autant de courses (deux descentes, un super-G), pour un programme similaire ce week-end.

Elle a terminé deuxième du deuxième entraînement officiel tenu mercredi : "ça s'est bien passé mais je n'ai pas encore trouvé les bonnes sensations sur la partie haute, j'essaie d'assembler le puzzle", a-t-elle commenté. Après avoir skié à Lake Louise le week-end dernier, les hommes sont partis à Beaver Creek, aux Etats-Unis d'Amérique, dans le Colorado, pour trois courses de vitesse également (deux descentes, un super-G).

Victorieux en descente au Canada, le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde s'est plaint mercredi d'un "état grippal" qui le diminue, mais espère être au rendez-vous pour un nouveau duel face au Suisse Marco Odermatt

